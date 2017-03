Valget i Nederland er i gang: Wilders har stemt, men bak på målinger

Valglokalene i Nederland har åpnet. Ifølge de siste meningsmålingene ligger statsminister Mark Ruttes parti VVD best an, foran Geert Wilders' parti PVV.

Valget følges med argusøyne fra omverdenen, ettersom det blir sett på som en mulig indikasjon på hvor sterke de høyrepopulistiske strømningene er i Europa foran valgene i Frankrike og Tyskland senere i år.

Rutte, som er inne i sin andre periode som statsminister, ligger ifølge de siste meningsmålingene best an. Hans konservativ-liberale parti VVD ligger an til rundt 17 prosent oppslutning, men pustes i nakken av ytre høyre-populisten Geert Wilders' parti PVV som får 14 prosent på målingene.

En trygg havn



Rutte mener valget står mellom kontinuitet og kaos, og han ser på seg selv som en trygg havn som kan få landets økonomi på rett vei. Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger.

GIR SINE STEMMER: Nederlendere i stemmelokalet i Haag onsdag. Foto: Dylan Martinez , Reuters

I innspurten før onsdagens valg har Wilders kommet med et budskap om at han ikke trenger å bli størst for å vinne. Han har allerede vunnet fordi politikere fra andre partier etteraper ham.

– Vi har allerede vunnet valget! sier Wilders.En helt riktig analyse, mener valgforsker André Krouwel ved Vrije Universiteit i Amsterdam.

– Neppe dramatisk



Valgforsker Frank Aarebrot, som blant annet har studert nederlandsk politikk, sa til VG tirsdag at det neppe blir et dramatisk resultat i valget i morgen.

– Resultatet er helt avklart. Når det er 20 partier som stiller til valg, vil vi få en koalisjonsregjering på rund seks partiet, ledet av VVD og Mark Rutte. Om ett eller to partier i denne koalisjonen på et tidspunkt finner å ville gå ut av regjeringen, skaper ikke det noen krise. Og selv om Geert Wilders skulle vinne flere mandater enn de andre partiene, er det ingen som vil samarbeide med ham, sier Frank Aarebrot.

Valget i Nederland avholdes samtidig som det har brutt ut full diplomatisk krise mellom Nederland og Tyrkia, en krise som det ser ut til at både nederlandske og tyrkiske politikere forsøker å utnytte til sin fordel blant egne velgere. Krisen har brutt ut etter at Nederland hindret to tyrkiske ministre i å holde valgtaler foran en folkeavstemningen om grunnlovsendringer i Tyrkia i april.

VG/NTB