Valget i Nederland: Årets første skjebnevalg

VENLO (VG) Trump-dobbeltgjenger og islamkritiker Geert Wilders (53) kan få flest seter i parlamentsvalget på onsdag, men kan han bli statsminister? Og hvordan kan det endre Europa?

Tre viktige valg kan snu europeisk politikk på hodet i 2017: Det franske, det tyske, og aller først: Parlamentsvalget i Nederland onsdag den 15. mars.

Storbritannias flertall for Brexit og Trumps seier i USA viste at valgresultater er vanskelige å forutse, og at ekspertene ofte tar feil.

Geert Wilders bror: – Han er ikke bra for Europa

Dette må du vite om valget som blir den store lakmustesten på høyrepopulismens fotfeste i Europa.

Hva er det med denne Geert Wilders?

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Signalblonde Geert Wilders er den toppolitikeren i Vest- Europa som er tydeligst i sin forakt for innvandrere fra muslimske land, og er dømt i retten for å oppildne til rasisme.

Dette har ikke hindret Frihetspartiet hans i å toppe målingene før valget. I det én A4-side lange partiprogrammet vil han ha en full stopp av asylsøkere og innvandrere fra muslimske land, han vil stenge moskeer og ha et forbud mot Koranen.

Utover det loves mer penger til helse, lavere skatt, «masse ekstra penger til forsvar og politi» og null offentlige midler til utviklingshjelp, innovasjon, kunst og kringkasting.

Les også: Gert Wilders vil forby islam

Er ikke Nederland så liberalt som vi trodde?

Hvordan har det seg at Nederland, som har rykte på seg som Europas liberale sentrum, kan støtte en mann som kjemper for en så kraftig innskrenking av friheten til en del av befolkningen?

Les også: Han kan bli den neste Trump

Tre viktige faktorer kan forklare Frihetspartiets oppslutning, mener politisk sosiolog Matthijs Rooduijn ved universitetet i Utrecht:

* Historien: I 2002 og 2004 ble Nederland rystet av to politisk motiverte drap på åpne islamkritikere, noe som endret det politiske landskapet i landet.

* De evige koalisjonsregjeringene i Nederland: Mange stemmer på Frihetspartiet selv om de synes forslagene er i overkant ekstreme, fordi de vil flytte politikken i partiets retning, men likevel føler seg sikker på at Wilders «dempes» av de andre partiene i parlamentet.

* Samfunnsutviklingen: I likhet med andre populister som gjør det stort i Europa nå, tjener Wilders på at innvandring, terrorfrykt og oppløsning av EU blir mye diskutert. Dette er tema som hans parti «eier».

Hva er de viktigste temaene i valget?

Innvandring og integrering er sentrale temaer i Nederlands valg i år, så vel som helse og eldreomsorg.

Og hvis Wilders får det som han vil, er en «Nexit» - utmelding av EU - høyst aktuelt.

Meningsmålinger viser riktignok at flertallet av nederlenderne ønsker å forbli i EU.

Les også: Europas høyrepopulister samlet til toppmøte: Her hyller de Trump

VIL BEVARE: Statsminister Mark Rutte vil holde på Nederlands medlemskap i EU, og ønsker å fortsette i regjering. Han trues av Geert Wilders`Frihetsparti. FOTO: REUTERS

Hvilke partier er de største?

FAKTA: PARLAMENTET I NEDERLAND Det er 150 medlemmer i det nederlandske parlamentet, noe som betyr at en regjering trenger minst 76 seter for å få et flertall.

Nederlenderne kan velge mellom hele 28 partier i årets valg, og så mange som 14 av dem ser nå ut til å kunne få plass i parlamentet. Statsminister Mark Ruttes (VVD) ligger nå så vidt foran Frihetspartiet på meningsmålingene.

Tendensen er at de store, etablerte partiene på sentrum-høyre og -venstre får en betydelig mindre andel av stemmene enn hva de gjorde for noen tiår siden.

Kommentar: Et skremmeskudd til europeiske politikere

Vinnerne er, for uten Wilders`parti, småpartiene, som partiet for dem over 50 år, Dyrepartiet og Tenk, som hovedsakelig henter velgere blant muslimske innvandrere.

Med landets enorme flora av politiske partier, har ikke Nederland hatt en flertallsregjering på 100 år. Meningsmålinger viser at minst fem partier trengs for å danne en koalisjonsregjering, om ikke Frihetspartiet skal være med.

Husker du? Mener Geert Wilders islamkritiske kortfilm skaper religionshat

SJELDEN SAMMEN: Frihetspartiets Geert Wilders på et sjeldent treff med lederne av de andre største partiene i Nederland. Samtlige av dem utelukker å samarbeide med Wilders i regjering. FOTO: AP

Hva skjer dersom Wilders` parti får flest stemmer?

På tross av at Frihetspartiet lenge har vært det største partiet på meningsmålingene, er ikke sjansen for at de får være med å danne regjering, særlig stor. Ingen av de andre politiske partiene vil samarbeide med Wilders`parti.

Les mer: Wilders frikjent for diskriminering av muslimer

Statsminister Rutte oppsummerte sjansene for et regjeringssamarbeid i en twittermelding nylig:

«Null prosent, Geert. NULL prosent. Det. Kommer ikke. Til. Å skje».

Likevel, regjeringsmakt eller ikke: Wilders har allerede påvirket politikken ved å trekke midtlinjen i nederlandsk innvandringspolitikk langt nærmere sitt eget parti.

Mange mener å ha sett et bevis på det kom da den hittil så liberale statsminister Rutte for noen uker siden skrev et åpent brev til folket hvor han ba dem «oppføre seg, eller stikke».