Valg i Nederland: Youtube-kongen Ismail (19) ble kalt «avskum» av statsministeren

ZAANDAM (VG): Ismail (19) filmet pøbelstreker i forstaden, og ble kalt «avskum» av Nederlands statsminister. Forstadsungdommene er et hett tema i kveldens valg.

Videobloggen til Ismail Ilgun (19) viser det han kaller «hverdagen» i forsteder i Nederland. Han startet i sommer med å filme pøbelstreker, småslåssing, og tafatte politimenn i omgang med ungdommen rundt det lokale supermarkedet. Videobloggen «Hoodvlogs» vokste enormt på svært kort tid, med 66.000 abonnenter på Youtube-kanalen hans.

Plutselig snakket statsminister Mark Rutte, provosert, om Ismail og hans venner på en pressekonferanse. Rutte omtalte ungdommene som «avskum», ifølge Elsevier.

– Folk ble så sinte. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg bare filmet hvordan det var her, jeg!, sier Ismail Ilgun til VG.

Ismail måtte tilbringe noen dager i fengsel etter de første videoene ble sluppet, men det er noe han omtaler som en bagatell, sammenlignet med hvordan hverdagen har blitt etter at han ble «kjendis».

Han traff tydeligvis en nerve hos nederlenderne.

– Når Rutte er statsminister burde han jo også tåle å se hvordan det er her. Jeg bare viser hvordan livet er for oss her i forstedene. Det er kanskje ikke alltid sånn som det burde være, ikke alltid positivt, men livet er faktisk ikke alltid bare bra i Nederland, sier Ismail til VG.

Heltestatus

FAKTA: VALG I NEDERLAND * Nederland holder onsdag 15. mars valg til nasjonalforsamlingens annetkammer. 150 representanter skal velges. * I alt 28 partier deltar i valget. 11 partier er representert i annetkammeret i dag. * statsminister Mark Ruttes konservative parti VVD ble størst i forrige valg. * Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre er nest størst på meningsmålingene, og har opplevd en klar vekst siden forrige valg. (Kilde: NTB)

Den unge mannen har blitt selve symbolet på forstedenes pøbelungdom. Da VG treffer han i nabolaget hans utenfor Zaandam, er det lett å se hvilken heltestatus han har fått der. Han er på hils og high-fives med samtlige av ungdommene her. De yngre ungene ser på den lange, smale 19-åringen med endeløs beundring i øyene. Det patruljerende politiet i området vet også svært godt hvem han er.

– Altså, vi har et greit forhold nå, altså. Jeg har gjort noen dumme ting for raske penger, men jeg driver ikke med sånt lenger, sier han, mens han viser VG nabolaget.

Små, slitne rekkehus. Dette er ikke Nederland som på postkortene.

Ismail har bodd hele livet sitt i Nederland, men han omtaler ikke seg selv som nederlandsk. Han er tyrkisk, sier han. Han er troende muslim, åpen om at han er jomfru og venter på «den rette jenta». Han støtter president Erdogan, statslederen som den siste uken har kalt Nederland for en naziststat.



FORAKTER SLIKE SOM ISMAIL: Ytre høyre-kandidat Geert Wilders har tatt til orde for at innvandrere med rulleblad bør utvises direkte ut av Nederland. Han snakker svært hatefullt om innvandring fra islamske land i valgkampen. FOTO: REUTERS

Eget innvandringsparti



Ismail og vennene hans har blitt gjenstand for store debatter i den nederlandske valgkampen.

Innvandring og identitet er så viktige tema i Nederland nå, at hele partier er tuftet på hvorvidt man vil kjempe mot eller for minoritetenes rettigheter i landet.

Geert Wilders Frihetsparti fyller brorparten av sitt én A4-side lange partiprogram med vedtak om stopp av innvandring fra muslimske land, nedlegging av moskeer og forbud mot Koranen.

På helt andre enden av skalaen er partiet Denk («Tenk»), et nystiftet parti som i stor grad retter seg mot innvandrere. En balanse til Wilders' svært innvandringskritiske parti var noe mange etterlyste, men «Denk» bidrar tvert imot til å polarisere samfunnet ytterligere, sier politisk sosiolog Matthijs Rooduijn ved universitetet i Utrecht.

– På den ene siden kan man si at det er bra at et politisk parti har fokus på diskriminering og etniske grupper, men samtidig er dette et parti som også er anti-establishment, anti-mainstream media, og bruker Twitter og falske nyheter for å promotere sitt budskap. De henvender seg først og fremst til folk med tyrkisk og marokkansk bakgrunn, og i sum bidrar de til at Nederland blir ytterligere splittet, sier Roodujin til VG.

SPLITTET POLITISK LANDSKAP: De største partiene i dagens valg i Nederland. Nederst til høyre er Tunahan Kuzu som leder partiet Denk ("Tenk"), som i stor grad sanker stemmer hos innvandrere. FOTO: AFP

– Speiler Europa nå



Ismail vil stemme på «Denk», fordi de representerer det Nederland han kjenner. De siste ukene har han snakket på diverse valgkamparrangementer for å få unge til å stemme. Både «Denk» og Geert Wilders Frihetspartiet har gjort det svært godt på meningsmålingene opp mot valget i dag. Det speiler på mange måter hvordan politiske ekstremiteter nå preger mange land i Europa, mener forsker Rooduijn.

I Zaandam forteller en stolt Ismail om at han nå har blitt signert hos et stort produksjonsselskap, og neste uke starter filmingen av sitt helt eget TV-show. Han tror nøkkelen til hans suksess er at han har fanget en hverdag som folk i forsteder over hele Europa kan kjenne seg igjen i.