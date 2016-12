Terrormistenkt pågrepet i Rotterdam

En 30 år gammel mann ble onsdag pågrepet i Rotterdam, mistenkt for å ha forberedt terror.

Mannen ble pågrepet i sitt hjem, ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf.

Der fant politiets spesialtjeneste for intervensjon (DSI) en Kalasjnikov AK-47 og to fulle magasiner, samt fire esker med svært eksplosivt og illegalt fyrverkeri.

I boligen var det et stort maleri av et IS-flagg. Politiet beslagla også mobiltelefoner og 1600 euro i kontanter.

Mannen ble fredag varetektsfengslet i to uker, ifølge avisen.

De Volkskrant skriver at det er uklart om mannen hadde noen forbindelser med IS eller om han har vært i Syria eller Irak.

Høyt trusselnivå



Avisen skriver at trusselnivået i Nederland nå konstant ligger på nivå 4 på en skala som går til 5. Det betyr at risikoen for et angrep er reell, men at det ikke foreligger noen konkret informasjon om et slikt angrep, ifølge Dick Schoof som er nasjonal koordinator for antiterror og sikkerhet (NCTV).

Volkskrant skriver at det for tiden befinner seg rundt 190 nederlandske jihadister i Syria og Irak av de totalt 270 som har reist ut.

I november advarte antiterrormyndighetene om at hjemvendte jihadister kunne utgjøre en trussel mot sikkerheten i Nederland.

Man forventer at antallet som kommer tilbake fra Syria og Irak vil øke hvis det såkalte kalifatet faller.

