Tabbe ved befruktningsklinikk: Ga feil sæd til kvinner

En tabbe kan ha ført til at 26 kvinner har blitt befruktet med sæd fra feil mann.

Det medisinske senteret ved universitetet i Utrecht sier selv at en «prosedyremessig feil» har ført til at 26 kvinner har blitt befruktet med feil sæd. Prosedyrefeilene har foregått mellom april 2015 og november i år.

Parene hadde deltatt i prøverørsbefruktning.

Halvparten av parene som har gjennomgått behandling er enten gravide eller har allerede fått barn. De 13 siste har fått de befruktede eggene fryst ned. De er alle informerte om feilen.

Feilen skal ha ført til at sæd fra feil mann skal ha kommet med i befruktningsprosessen til 26 kvinner, i tillegg til sæden fra kjæresten.

– Under befruktningen kan sædceller fra ett behandlingspar ha endt opp i eggcellene til 26 andre par, skriver klinikken i en uttalelse.

Det skriver BBC og flere andre internasjonale medier.

– Det er derfor en mulighet for at eggcellene har blitt befruktet med sæd fra andre menn enn den intenderte faren, skriver klinikken videre.

Selv om sjansen for at dette skal skje er liten, kan muligheten for det ikke utelukkes, ifølge klinikken.

Parene som er berørt er varslet og klinikken vil tilby DNA-tester for å fastslå hvem faren til barna deres er.