Skremt av valgkampen i Nederland

AMSTERDAM (VG) Nå har det blitt vanlig å kalle marokkanere i Nederland for søppel, sier Hafsa Mahraoui (26).

De har blitt stemplet som «søppel» av den sterkt islamkritiske politikeren Geert Wilders, som også har sagt til sine tilhengere at han skal «sørge for» færre av dem i Nederland.

I forkant av parlamentsvalget i Nederland onsdag, har nederlendere med marokkansk opprinnelse, som utgjør to prosent av landets innbyggere, blitt gjenstand valgkamputspill også fra de andre politiske partiene. Selv den ellers så liberale statsminister Mark Rutte skrev nylig et åpent brev til befolkningen, med beskjeden «oppfør dere, eller stikk».

26 år gamle Hafsa Mahraoui liker ikke retningen nederlandsk politikk går i.

– Det som skremmer meg, er ikke at Geert Wilders sier sånt, men at han har lokket med de andre, mer moderate partiene, på å stigmatisere en hel folkegruppe. Nå har det blitt vanlig å bruke begrepet «søppel» om marokkanere i Nederland. Det at mine små nieser vokser opp med å høre det, bekymrer meg veldig, sier Mahraoui til VG.



Ingen andre hjemland



Den unge entreprenøren betegner seg selv som en «ekte Amsterdam-jente». Hun finner ro i sjelen når hun går nede ved kanalene, spiser det karakteristiske sjokoladestrøsselet «Hagelslag» på brødskriven til frokost, og har en pappa som sykler over alt, hele tiden. For Hafsa Mahraoui er det ingen andre steder enn Nederland hun ser på som sitt hjemland.

– Det er frustrerende å bli omtalt som en «gjest» i dette landet når jeg er født og oppvokst her, når dette er landet hvor jeg skal gifte meg, få barn og bli gammel, sier den 26 år gamle kvinnen til VG.

Friheten og det åpne sinnet, er noe Hafsa alltid har satt pris på ved den nederlandske mentaliteten. I det siste har hun spurt seg om denne rausheten ikke gjelder for sånne som henne.

– Slik det er i dag utvises ikke denne toleransen og friheten for den muslimske delen av befolkningen. Vi blir fortalt at vi må følge regler og normer, som andre nederlendere aldri blir bedt om å følge, fordi vi er «gjester», sier Amsterdam-kvinnen.

Hun mener det i løpet av de siste måneders valgkamp har blitt enda verre.

– Det er nesten som om politikerne trengte å peke ut en gruppe «outsidere» for å skape en følelse av samhold blant velgerne før valget, sier Mahraoui.

Vanskelig



En annen sak som har skapt overskrifter de siste dagene, er Nederlands utvisning av tyrkiske statsråder på valgkamptur, som ledet til masseprotester i Rotterdam.

Hafsa Mahraoui ser med bekymring på det hun opplever som at politikere slår mynt på konflikter mellom «vestlige verdier» og Europas muslimske befolkning.

– Begge sider i politikken tjener på å kunne drive valgkamp hvor de viser at de er urokkelige mot fremmede krefter som ønsker å påvirke deres land, men hva skjer med samfunnet og relasjonene mellom folk flest? Det skapes et bilde av at muslimer i Europa er illsinte og ute i gatene og demonstrerer for Erdogan, men hva med de hundretusenvis av muslimene som sitter hjemme, spør hun frustrert.

Politisk sosiolog Matthijs Rooduijn ved Utrecht-universitetet, sier at en høyrevridning av politikken, er noe vi kan se i flere land nå.

– Mange studier viser at over hele Europa har de etablerte partiene endret sin politikk på immigrasjon, fordi de er redde for at velgerne vil gå til populistpartiene, sier han til VG.

– Konstant kamp

På statistikken over kriminelle i Nederland, er unge marokkanske gutter overrepresentert. Mahraoui mener at en kriminell løpebane for mange med hennes bakgrunn har blitt en selvoppfyllende profeti.

– Hvis du hører helt fra du er liten at du er kriminelt søppel, så er det mye lettere å bare bli det, enn å leve hele livet ditt i en konstant kamp for å prøve å motbevise det, mener Mahraoui.

I likhet med mange i Nederland, har hun ennå ikke helt bestemt seg for hvilket parti hun skal stemme på. Samtidig vet hun hva hun ser etter.

– Jeg støtter det partiet som har en visjon om at Nederland skal bli et land som skal være godt å bo i for alle landets innbyggere, sier hun.