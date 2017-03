Rutte: – Nederland har sagt stopp til feil type populisme

AMSTERDAM/ OSLO (VG) Geert Wilders' parti ledet lenge i meningsmålingene i forkant av valget, men den første valgdagsmålingen viser at Frihetspartiet får 19 seter.

Onsdag er det valg til ny nasjonalforsamling i Nederland, og klokken 21.00 stengte valglokalene.

Ifølge den første valgdagsmålingen ligger statsminister Mark Rutte (50) konservativ-liberale parti VVD best an, foran ytre høyre-populisten Geert Wilders' (53) parti Frihetspartiet (PVV), melder nyhetsbyrået AP.

Rutte mener nederlenderne har stoppet «feil type populisme» fra å utvikle seg videre.

– Nederland har sagt stopp til feil type populisme, sa Rutte til sine tilhengere i Haag, og viste blant annet til Storbrittanias beslutning om å forlate EU og valget av Trump som president i USA.

– Vi vil holde oss til den kursen vi har – trygg, stabil og fremgangsrik, la han til.

Valgdagsmålingen viser at VVD får 31 av 150 seter i parlamentet, mens Frihetspartiet får 19 seter, melder rikskringkasteren NOS. Valgdagsresultatet er ventet å komme i natt.

I forkant av valget ledet Wilders' parti lenge på meningsmålingene.

Før valglokalene stengte så det ut som valgdeltagelsen lå an til å bli rekordhøy i Nederland.

Valgdeltagelsen endte på 81 prosent, og det er like bak rekorden på 88 prosent fra 1977, ifølge AFP.

STOR INTERESSE: Nederlands statsminister Mark Ruttes (50), som er lederen av partiet VVD, tok seg tid til å prate med pressen etter at han hadde avgitt sin stemme i Haag. Hans parti ligger best an, ifølge meningsmålingene. Foto: Jerry Lampen , AFP/NTB scanpix

Valgvaker

Engasjementet er stort i Amsterdam. I hovedstaden er det valgvaker rundt på mange puber og kafeer. På Bar Broker vises politikernes siste taler før stemmeopptellingen starter, på storskjerm, og drikkekartet er pyntet med navn som «Populist-pils» og «Øl-partiet».

PÅ VALGVAKE: Nederlandske Selma Saddik er glad for at det ser ut til at Wilders' parti ikke vinner valget. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

– Først og fremst er jeg veldig lettet for at Geert Wilders' parti ser ut til å få færre stemmer enn mange forventet. Det ville vært en skam for Nederland om han ble største parti. Jeg er også fornøyd med at det grønne venstre ser ut til å ha gjort er godt valg. De har en progressiv politikk som appellerer til unge, sier Selma Saddik til VG på valgvake i Amsterdam.

Taxisjåføren Alpha kom til Nederland for 15 år siden og dette er første gang han har stemmerett her. Han var ikke et sekund i tvil om hvor viktig dette valget er.

– Det er i dag Nederlands sanne ansikt vil vise seg! Er det et åpent land eller et land som vil være for seg selv?, spør han retorisk.

Hans stemme gikk til D66, fordi det etter hans utsagn er et parti som forstår viktigheten av jobber og utdanning til folket, og «som ser at Europa ikke klarer seg uten innvandring».

Han har i dagene før valget vært svært aktiv på sosiale medier og sendt melding til alle han kjenner, for å forsikre seg om at de også går til stemmeurnene.

– Jeg legger meg ikke opp i hva folk stemmer, men vi kan ikke la denne sjansen gå fra oss til å være med på å bestemme Europas fremtid! sier Alpha entusiastisk til VG i Amsterdam.

Koalisjonsregjering

I det nederlandske valget skal det fordeles 150 seter i parlamentet mellom en hel mengde politiske partier. Nederlenderne kan velge mellom hele 28 partier i årets valg, og så mange som 14 av dem ser nå ut til å kunne få plass i parlamentet.

FAKTA: PARLAMENTET I NEDERLAND Det er 150 medlemmer i det nederlandske parlamentet, noe som betyr at en regjering trenger minst 76 seter for å få et flertall.

En flertallsregjering krever 76 seter, og det er utelukket for alle partier. Spørsmålet er hvilke partier som vil gå sammen i en koalisjonsregjering.

Etter valget venter trolig kompliserte koalisjonsforhandlinger, og det kan bli nødvendig med både fire og fem partier for å danne et flertall.

På tross av at Frihetspartiet lenge var det største partiet på meningsmålingene, er ikke sjansen for at de får være med å danne regjering, særlig stor. Ingen av de andre politiske partiene vil samarbeide med Wilders' parti.

Wilder har blitt sammenlignet med Donald Trump, og den kontroversielle antiislamisten har flere ganger møtt i nederlandsk rett anklaget for rasisme.

I partiprogrammet vil Wilders' parti PVV ha en full stopp av asylsøkere og innvandrere fra muslimske land, han vil stenge moskeer og ha et forbud mot Koranen. På den andre siden lover partiprogrammet lavere skatt og mer penger til helse, forsvar og politi.

KAN BLI NUMMER TO: Ytre høyre-populisten Geert Wilders avga sin stemme på en skole i Haag onsdag morgen. Hans parti Frihetspartiet (PVV) ligger an til å få nest flest stemmer, ifølge meningsmålingene. Foto: Yves Herman , Reuters

Wilders har påvirket andre partier

Men selv om Frihetspartiet ikke får flest stemmer, så har Wilders likevel vunnet, sa han selv i innspurten før valget.

– Uansett hva utfallet av dagens valg blir, så vil ikke ånden gå tilbake i lampen. Den patriotiske revolusjonen kommer til å skje, enten i dag eller i morgen, sa Wilders til pressen da han avga sin stemme på en skole i Haag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Wilders mener at han har allerede vunnet fordi politikere fra andre partier etteraper ham.

– Det er riktig at han har vunnet uansett. Det som har skjedd i Nederland, som i Norge, er at andre partier har gradvis blitt mer skeptisk til innvandring enn før. Også sosialdemokratene har beveget seg mer i den retningen. Det kan høyrepartiene hevde at de har en del av æren for, sier valgforsker Frank Aarebrot, som blant annet har studert nederlandsk politikk, til VG.

