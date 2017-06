Romy (14) og Savannah (14) funnet døde på to dager – to gutter pågrepet

To dager etter at Romy ble funnet død i en kanal, ble Savannah funnet i en grøft. 15 kilometer skiller de to funnstedene, men politiet ser ingen sammenheng.

Nederlandsk politi slår fast at Romy Niewburg (14) ble drept, men kjenner ennå ikke årsaken til Savannah Dekkers (14) dødsfall.

Natt til mandag pågrep politiet en 14 år gammel gutt mistenkt for å ha en tilknytning til drapet på Romy, skriver politiet i en pressemelding. En 16 år gammel gutt er pågrepet i forbindelse med Savannahs dødsfall.

Sterke inntrykk: Drap på toåring sendt direkte på Facebook

Begge de to guttene er avhørt av politiet mandag.

Tre grusomme døgn

Den skrekkelige saken som har preget nederlandske medier de siste dagene, begynte torsdag da Savannah forsvant på vei til en venninne. Jenta ble meldt savnet, og politiet satte i gang et søk.

Dagen etter var Romy på vei hjem fra skolen da også hun forsvant. To timer senere ble hun funnet drept i en kanal i byen Achterveld.

Birna-drapet rystet Norden: Dette er de ubesvarte spørsmålene

Søndag ble også Savannah funnet død i en grøft ved De Kronkels i byen Bunschoten.

Ifølge De Telegraaph tok det nesten 12 timer før etterforskerne sikkert kunne fastslå at det var Savannah som var funnet.

Finner ikke sammenheng

Etter funnet av Savannah søndag uttalte politiet at de fryktet en sammenheng mellom hendelsene.

I pressemeldingen mandag heter det imidlertid at politiet på nåværende tidspunkt ikke kan se at sakene har noe med hverandre å gjøre.

Ordfører: Hold dere sammen

I en video publisert på YouTube sier ordfører Melis van de Groep i Bunschoten at han har snakket med Savannahs familie.

– På vegne av samfunnet vil jeg si at vi har en intens sympati med hennes foreldre, hennes søster og hennes klassekamerater. Vi tenker også på foreldrene og familien til Romy Niuewburg, som mottok den samme sjokkerende nyheten.

Voldsforsker: Barn som dreper, har disse fellestrekkene

Ordføreren gir videre sine råd til skremte foreldre og besteforeldre i distriktet.

– Jeg har forståelse for bekymringene, og som bestefar kjenner jeg på dem selv. Vi vil be foreldre og andre med ansvar for barn om å være særlig oppmerksomme. Hvor skal barna dine, og hvem har de kontakt med? Og til dere unge mennesker, forsøk å holde dere sammen og ikke dra til øde steder alene. Ring politiet i mistenkelige situasjoner, sier van de Groep i videoen.