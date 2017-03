Både naboland og nederlendere puster lettet ut etter at det ble klart at høyrepopulistiske Geert Wilders hadde tapt valget til fordel for sittende statsminister Mark Rutte.

Den nederlandske avisen NRC konstaterer på lederplass torsdag morgen at nederlenderne har våknet til et normalt land.

De Volksrant fastslår på sin forside at Rutte holder populismen tilbake.

Reaksjonene på at Geert Wilders ikke kom til makten som mange fryktet er stort sett positive blant medier og politikere i Nederland og Europa forøvrig.

SPD`s kansler kandidat Martin Schulz sier til den tyske avisen Die Welt at et overveldende flertall av nederlendere har sagt nei til Wilders hets og usaklige holdninger overfor hele befolkningsgrupper, og legger til at dette er gode nyheter for Europa og for Nederland.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har gratulert valgvinneren, ifølge Die Welt.

Utenriksminister Børge Brende skriver følgende gratulasjon på Twitter.

Tidligere SV-leder og statsråd Erik Solheim viser også sin entusiasme for valgresultatet.

«De varmeste takk til det nederlandske folk! På tide vi slår tilbake for et sosialt, tolerant og grønt Europa.», skriver Solheim på Twitter.

Warmest of thanks to the people of the Netherlands! Time we fight back for a social, tolerant and green Europe!

Med 95 prosent av stemmene talt opp står Rutte tilbake med 33 plasser i parlamentet, mens Wilders står igjen med 20.

Statsminister Mark Ruttes parti har fått 21,2 prosent av stemmene, mens Geert Wilders' parti PVV er nummer to med 13,1 prosent. På tredjeplass følger kristeligdemokratene med 12,6 prosent av stemmene, rett foran Demokratene med 12,1 prosent.