Nederlandske studenter bor på gamlehjem

DEVENTER (VG) På det nederlandske gamlehjemmet bor de eldre sammen med studenter og sier alltid ja når de blir invitert med på drikkeleker.

Det startet som et innfall hos daglig leder på gamlehjemmet da myndighetene kuttet i tilskuddet. Den nederlandske omsorgssektoren måtte ta grep som et svar på den samme utfordringen som Norge har: En økende del av befolkningen blir eldre og pleietrengende. Gea Sijpkes var tvunget til å tenke nytt om hvordan hun kunne sikre et rikt og varmt miljø for de eldre.

– Da jeg først luftet ideen for de eldre på omsorgshjemmet trodde de faktisk jeg hadde blitt helt gal. Studenter var det samme som «Sex, drugs og rock n`roll» for dem, så hvordan kunne jeg i det hele tatt forestille meg at de sårbare gamle kunne leve sammen med studenter? Det krevde litt tid og noen diskusjoner før de sa seg enige i å prøve ut ideen min, først kun med én student, men så gikk det ikke lang tid før vi med beboernes velsignelse åpnet opp for flere, forteller Sijpkes til VG.

BRYR SEG: Patrick Stoffer (28) liker å lage indonesisk mat sammen med 83 år gamle Joke Kerdjik. Han er slett ingen omsorgsarbeider, sier han, men hjelper de gamle hvis de ønsker. - Ikke fordi det er jobben min, men fordi vi er medmennesker. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

– Som et vanlig studenthjem



Mannen som ønsker VG velkommen til eldrehjemmet i Deventer denne vinterdagen, har viltert hår som stikker ut av en lue, trendy Nike-joggesko og bøttevis av energi. Sores Duman er en 27 år gammel markedsføringsstudent som bor nederst i en korridor hvor alle andre er over 80 år gammel.

– Dette er hjemme, rett og slett. Jeg kunne ikke sett for meg å bo noe annet sted nå, sier han.

Han insisterer på at dette er nesten akkurat som å bo på et vanlig studenthjem.

– Hvis jeg vil invitere til fest, gjør jeg det. Da er det naturlig at alle naboene er invitert. De eldre blir kanskje trøtt litt tidligere på kvelden, men … det er egentlig ikke så stor forskjell. De fleste av beboerne er for eksempel med glede med på «beer pong» ( drikkelek, red.adm) og et par av damene har vist seg å være forskrekkelig gode!, sier han og ler.

HØYT VERDSATT: –De unge gjør at vi gamle også blir unge!, sier 90-åringen Harry Ter Braak ( t.v) om Sores Duman ( 27) og de andre studentene på gamlehjemmet. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG.

– Bare mennesker, som oss

Seks studenter bor nå permanent sammen med de rundt 160 eldre på senteret i den mellomstore nederlandske byen. Studentene får bo gratis, og forplikter seg til gjengjeld i å være en «god nabo» for de eldre. Flere regler enn det, er det ikke.

– Jeg trenger bare å være meg selv, være spontan, åpen og henge rundt med de andre som bor her, sier Sores Duman.

Flere internasjonale studier viser at eldre som er ensomme dør fortere enn eldre som er sosialt aktive. Også i Norge er ensomhet hos gamle mennesker et prioritert område i folkehelsearbeidet, ifølge folkehelsemeldingen.



BESØK I SPISESALEN: Selv om Sores foretrekker å lage egen mat på rommet « fordi jeg trenger mat med litt mer substans enn hva de andre beboerne spiser», tar han gjerne runden inn til de eldre når de sitter til bords. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Snakker om fester



Sores (27) og kompisen Patrick (28) er rause med klemmer og «high fives» når de viser VG rundt på «studenthjemmet». Det er lunsjtid og rullatorene står parkert på rekke og rad utenfor spisesalen. Annie Middelburg (85) stråler opp over bollen med klar suppe når Sores tar henne på skuldene.

– De unge sørger for glede og impulsivitet. Ellers er det jo bare gamle folk her!



Annie liker å høre historier om fester han går på. At studentene spiller høy musikk er forøvrig aldri et problem, sier Sores Duman, og påpeker den praktiske fordelen av at flertallet av naboene hans hører dårlig.

Ikke omsorgsarbeidere



SAMARBEID PÅ TVERS AV GENERASJONER: Da 28 år gamle Patrick fikk i prosjektoppgave på studiet å utvikle modeller for kortreist mat, benyttet han seg av erfaringen og kompetansen til Harry på 90 år. Sammen driver de drivhus-containeren utenfor eldrehjemmet, som nå er full av selvkultiverte salater. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Hvis noen på hjemmet trenger hjelp med nettbrett, internett og liknende moderne verktøy, hjelper studenene gjerne til, men de er klare på at de ikke er omsorgsarbeidere.

– Vi ser på dem med andre øyne enn hva pleierne her gjør. De spør seg selv hvilke oppgaver som må gjøres for de eldre. Vi bare «henger» med dem, gjør vanlige ting. Vi ser ikke på dem som eldre mennesker, bare som mennesker. Folk som oss, sier 27-åringen Sores til VG.

Stor interesse for prosjektet



Humanitas har opplevd en veldig interesse fra andre eldrehjem, både i Nederland og andre land i Europa. Liknende prosjekter pågår nå i blant annet i Frankrike, Spania og Finland, forteller ledelsen ved gamlehjemmet.

Marthy Weulink (91) har bodd på senteret i 10 år. Tre av dem har vært med studenter, som nå nærmest kappes om å få dra på kaffebesøk inn i hennes svært personlig dekorerte rom med palmer og papegøyefigurer på utstilling fra gulv til tak.

POPULÆR DAME: Flere av studentene trives godt på det kreativt dekorerte rommet til 91 år gamle Marthy Weulink, og kommer ofte på kaffebesøk. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

– Gamle mennesker er kjedelige og de klager nesten hele tiden! Jeg trives bedre med studentene, fordi de unge har andre ideer enn oss. Det passer meg godt, sier hun, og byr VG på mokkabønner for tredje gang på fem minutter.

91-åringen har øyne som glitrer av overskudd når hun snakker om samtalene hun har med «kompisene» i 20-årene. Guttene har riktignok noen gode damehistorier, men de slår ikke hennes fortelling om de tre ektemennene, sier hun og blunker.