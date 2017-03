Nederlandsk politi brukte vannkanoner mot tyrkiske demonstranter

Politi og hundrevis av demonstranter barket natt til søndag sammen utenfor det tyrkiske konsulatet i Rotterdam. Politiet brukte vannkanoner mot mengden.

Tyrkerne protesterte mot behandlingen av den tyrkiske familie- og sosialministeren Fatma Kaye tidligere på dagen.

Demonstrasjonen var i mange timer en stille protest fra over tusen mennesker utenfor konsulatet. Noen skal imidlertid ha kastet flasker og angrepet politibiler, som så ble trukket tilbake. Politiet sendte inn ridende politi med batonger, hunder og vannkanoner i et forsøk på å bryte opp demonstrantene.

Også i Tyrkias hovedstad Ankara demonstreres det mot Nederland, skriver NTB.

Utenfor det nederlandske konsulatet i Istanbul og ambassaden i Ankara møtte hundrevis av demonstranter opp med tyrkiske flagg lørdag og natt til søndag. De ropte slagord mot landet og sang den tyrkiske nasjonalsangen.

Tyrkia og Nederland krangler så busta fyker etter at tyrkiske ministre ble stoppet fra å drive valgkamp i Nederland.

REAGERER: Demonstranter utenfor den nederlandske ambassaden i Ankara i Tyrkia. Foto: , AP

I natt har apparatet rundt den nederlandske statsministeren Mark Rutte lagt ut deres versjon av saken i en post på sin Facebook-side.

Der forklarer han at de har forsøkt å løse dette gjennom samtaler, men til slutt ikke så noen annen utvei enn først å nekte den tyrkiske utenriksministeren innreise til landet, for så å frakte den tyrkiske familie- og sosialministeren ut av landet.

– De verbale angrepene fra tyrkiske myndigheter er uakseptable, heter det i uttalelsen.

Visestatsminister Numan Kurtulmus i Tyrkia viser heller ingen tegn til at landet vil bøye av.

– Vi håper de tar til fornuften snart. Den nederlandske regjeringen kommer til å skamme seg og vil be om unnskyldning overfor Tyrkia, sier Kurtulmus til CNN-Turk, gjengitt av NTB.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu kom sent lørdag til Frankrike, etter at han ble nektet innreise i Nederland tidligere på dagen.

Utenriksministeren er i byen Metz og skriver på Twitter at han skal ha et møte der med Tyrkias konsuler og tyrkiske borgere i Frankrike.

SAMMENSTØT: To skadede demonstranter i Rotterdam natt til søndag. Foto: Peter Dejong , AP

Cavusoglu skulle opprinnelig ha deltatt på en valgmøte på det tyrkiske konsulatet i Rotterdam i Nederland lørdag.

Han ville møte tyrkere bosatt i Nederland i forkant av en folkeavstemning 16. april, hvor det skal stemmes over endringer i den tyrkiske grunnloven, ifølge Hürriyet Daily News. Om endringene blir vedtatt, vil de gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.

Nederlandske myndigheter ga imidlertid tidlig uttrykk for at de ikke ønsker at tyrkiske politikere skal drive valgkamp i Nederland. Det ble møtt med trusler om «tunge sanksjoner» fra den tyrkiske utenriksministeren dersom han ble hindret i å foreta møtet.

Da Nederland likevel trakk landingstillatelsen til Cavusoglu, ble tyrkiske myndigheter rasende. President Erdogan kalte nederlenderne for «fascister» og «nazi-levninger».

HISSIG: Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har ikke mye til overs for Nederland. Foto: Ozan Kose , AFP

– Jeg skjønner at de er sinte, men dette er å gå langt over grensen. Vi vil ikke la oss bli utpresset av tyrkerne, var den nederlandske statsminister Mark Ruttes respons.

Tidligere lørdag eskalerte den diplomatiske striden mellom Nederland og Tyrkia da familie- og sosialminister Fatma Kaya ble stanset av politiet på vei inn på det tyrkiske konsulatet.

Da hadde hun allerede, ifølge tyrkiske medier, blitt stoppet av grensepolitiet da hun kom kjørende fra Tyskland i bil, skriver NTB.

Natt til søndag er altså meldingen fra nederlanske myndigheter at Kaya blir fraktet ut igjen samme vei hun kom - over grensen til Tyskland.

Ifølge TV-kanalen RTLs kommentator Frit Wester er lederne for alle de største partiene i Nederland enige i avgjørelsen om å hindre tyrkerne i å avholde møter i landet.

– Jeg har aldri opplevd at en minister fra en Nato-alliert blir nektet å komme hit, sier han ifølge Dutchnews.

SVARER: Den nederlandske statsministeren Mark Rutte vil ikke la seg presse. Foto: Peter Dejong , AP

Tidligere lørdag sa Joachim Parslow, førsteamanuensis ved senter for islam- og midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo, og forsker på Tyrkias moderne historie, dette til VG om situasjonen:

– Retorikken er typisk for Erdogan. Han appellerer til sine støttespillere i og utenfor Tyrkia. Dette gjør forholdene mellom Tyrkia og de europeiske landene dårligere.

– Mange europeiske politikere er bekymret for at disse grunnlovsendringene skal finne sted, de mener det blir et alt for autoritær system, utdyper Parslow.

Han mener samtidig at utestengingen av tyrkiske politikere kan fungere som en propagandaseier for den tyrkiske regjeringen.

– Det kan oppfattes som europeere er islamofobe, sier forskeren.

Kort tid etter at nyheten om landingsnekten var kjent, kunngjorde det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara at den nederlandske ambassadøren til Tyrkia ikke får vende tilbake til Tyrkia med det første, skriver Hürriyet Daily News. Ambassadøren er for tiden på reise utenfor Tyrkia.

NTB / VG