Nederlandsk avis: Utbredt bruk av barnearbeid i Smiths venner

Barn helt ned til 12-årsalderen ble satt til å jobbe for selskaper tilknyttet Smiths venner, skriver en NRC Handelsblad.

NRC Handelsblad hevder at flere medlemmer av menigheten Christelijke Gemeente Nederland (CGN), den nederlandske avdelingen til Smiths venner, er skyld i flere grove brudd på landets arbeidsmiljølov.

Smiths venner, eller Brunstad Christian Church (BCC) som er det offisielle navnet, er en frikirkelig bevegelse som opprinnelig ble oppkalt etter Horten-mannen Johan Smith. Ifølge Store Norske er den i dag den eneste verdensomspennende menigheten som har sitt utspring i Norge.

Gruppen har rundt 40.000 medlemmer fordelt på 65 land. Cirka 2000 av disse er medlem i CGN, gruppen som avisen nå retter søkelyset mot. I Nederland omtales menigheten som «De norske brødrene».

Avisen sitter blant annet på 200.000 interne eposter som angivelig antyder flere tilfeller av brudd på arbeidsmiljøloven, bedrageri, skatteunndragelse, samt indikasjoner på at gruppens ledere beriker seg på pengene som blir gitt til kirken.

Avsløringene har fått stor oppmerksomhet i Nederland og har allerede blitt omtalt av flere store medier, blant annet Algemeen Dagblad og den nasjonale tv-kanalen NOS. NRC illustrerer sin avsløring med et bilde av menighetens påkostede hovedkvarter på Brunstad i Vestfold.

12-åringer brettet kartonger for småpenger

Ifølge den nederlandske avisen var medlemmer, både unge og voksne, ansatt gjennom selskapene Projectservice og DWN Service. Bedriftene er ikke direkte knyttet til noen religiøse menigheter, men de ansatte ga ifølge avisen lønnen de mottok videre til CGN.

Oppdragene de fikk varierte, men i et tilfelle ble selskapene leid inn til å brette 1,4 millioner kartonger i forbindelse med det nasjonale julelotteriet i fjor.

Ifølge avisen jobbet nederlandske barn helt ned til 12-årsalderen med å brette kartongene, for ni øre per stykk, noe som ifølge nederlandsk lov er forbudt. På to uker tjente de ansatte rundt 450.000 kroner.

Skal granske menigheten

Det nederlandske arbeidsmiljødirektoratet har allerede kunngjort at de vil granske påstandene om barnearbeid i den kristne menigheten.

I en uttalelse innrømmer DWN Service at det ble gjort flere feil rundt ansattes arbeidstid, men hevder samtidig at de ikke ansatte barn «med vilje».

De siste månedene har NRC og andre nederlandske medier kommet med flere avsløringer rundt økonomien i CGN, blant annet påstander om at menighetens ledelser har hentet ut penger på ulovlig vis.

I mars omtalte Dagens Nærlingsliv en 34-åring som er mistenkt for underslag av rundt 75 millioner kroner fra den samme menigheten. Nederlenderen, som ifølge avisen er «en av Smiths venners mest betrodde forretningsmenn», hadde flere sentrale verv i organisasjonen.

Onsdag ble det også klart at en av toppsjefene for GNC i Nederland, Jan-Hein Staal (67), går av med umiddelbar virkning.

I en e-post til VG skriver BCCs pressetalskvinne i Norge, Berit Hustad Nilsen følgende om saken i den nederlandske avisen.

«Brunstad Christian Church (BCC) har en tydelig profil på vår holdning til barnearbeid, og tar selvsagt helt avstand fra slik virksomhet.

BCC har en stor og aktiv medlemsgruppe, herav en stor andel barn og ungdom. BCC har, spesielt de siste 30 årene, hatt et ekstra fokus på å legge til rette nettopp for denne gruppen, for at de skal oppleve en trygg og god barndom i både hjem og menighet.

Dersom ungdom under 18 år ønsker å bidra med frivillig innsats for sin forening eller sin lokalmenighet, har vi publisert klare retningslinjer på vår nettside bcc.no. Jeg siterer her: «Organisasjonen må ta særlig hensyn til ovennevnte når unge under 18 år ønsker å bidra med frivillig innsats. Organisasjonen må sørge for at innsatsen ikke påvirker barns sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte. Den skal heller ikke gå utover deres skolegang.»

BCC kan selvsagt ikke garantere for at det blir gjort feil i noen av våre lokalmenigheter, men har fra sentralt hold vært svært tydelig på hvordan vi ønsker dette skal fungere. Vi presiserer også at vi er svært nøye med at det enkelte medlem ikke skal bli utsatt for tvang og press. Vi forutsetter at alle medlemmer som ønsker å yte innsats for felleskapet gjør dette frivillig, fordi de ønsker det selv».

