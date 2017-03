Nederland: Wilders langet ut i siste debatt

AMSTERDAM (VG) Islamkritiske Geert Wilders faller på meningsmålingene, men la ingen bånd på seg i den siste partilederdebatten før onsdagens parlamentsvalg i Nederland.

Bare timer gjenstår før nesten 13 millioner stemmeberettigede kan innta valglokalene i Nederland for å avgjøre hvem som skal styre landet de kommende årene.

Parlamentsvalget har i stor grad blitt fremstilt som et oppgjør mellom statsminister Mark Rutte fra det høyreliberale VVD, og den islamfiendtlige og kontroversielle Geert Wilders, som er leder for Frihetspartiet (PVV).

Denne siste kvelden før valgdagen onsdag 15. mars møttes partilederne for landets 14 største partier til debatt på TV-kanalen NPO1. Duellene kom på løpende bånd i den to timer lange sendingen.

Wilders på krigsstien

FAKTA: VALG I NEDERLAND * Nederland holder onsdag 15. mars valg til nasjonalforsamlingens annetkammer. 150 representanter skal velges. * I alt 28 partier deltar i valget. 11 partier er representert i annetkammeret i dag. * statsminister Mark Ruttes konservative parti VVD ble størst i forrige valg. * Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre er nest størst på meningsmålingene, og har opplevd en klar vekst siden forrige valg. (Kilde: NTB)

Et tverrsnitt av ferske meningsmålinger viser at statsminister Mark Ruttes høyreliberale VVD forblir landets største parti, ifølge The Dutch Polling Indicator.

Geert Wilders harde linje mot muslimske innvandrere har også en viss appell i Nederland. Ifølge de siste gallupene har hans parti en sjanse til å få nest flest seter i parlamentet.

I tirsdagens debatt møtte Wilders lederen for Nederlands Arbeiderparti, PvdA, Lodewijk Asscher, i en skarp ordveksling om innvandring. Sistnevnte tok til orde for å ta bedre vare på alle landets innbyggere, noe som falt dårlig i smak hos Frihetspartiets leder.

– Nederland er ikke for alle. Nederland er for nederlenderne. Og ditt parti får nederlenderne til å føle seg fremmed i eget land, sa Wilders i sitt flammende innlegg i beste sendetid.

Fortsatte anklagene

Wilders var rask med å trekke inn den pågående konflikten med Tyrkia, i debatten. Dette er et tema han og statsminister Rutte også debatterte i mandagens partilederduell.

Wilders langet ut mot motdebattant Asscher:

– Det er du som har sluppet inn de tyrkerne som sto bak opptøyene forrige helg, du har sluppet inn flyktningene som lager uro i asylmottak, det var du som gjorde det, sa Wilders.

Asscher svarte tilbake at det eneste Wilders gjør er «å sende twittermeldinger dagen lang og å peke finger på minoritetene i samfunnet».

FÅ OPPTREDENER: Geert Wilders har uteblitt fra en rekke debatter og offentlige arrangementer, fordi han frykter for sin egen sikkerhet. Wilders har levd under politibeskyttelse i 13 år.FOTO: AFP

Europa holder pusten



Det nederlandske valget har vært gjenstand for uvanlig stor oppmerksomhet fra utlandet. Det er fordi det sees på som årets første lakmustest på høyrepopulismens fotfeste i Europa.

Etter at 2016 bød på politiske jordskjelv som et Brexit- ja og Donald Trump som president i USA, er det knyttet stor spenning til årets tre store valg i Europa: Frankrike, Tyskland, men aller først, altså, Nederland.

Selv om Geert Wilders har gjort det stort på meningsmålingene de siste månedene, er det lite sannsynlig at han blir Nederlands neste statsminister, fordi samtlige av de andre store partiene har utelukket et samarbeid med Wilders´ Frihetsparti.

Valgdagsmålinger er ventet rundt klokken 22 onsdag kveld.

Du kan følge det nederlandske valget i morgen kveld på VG og VGTV.