Nederland dropper digitalt valg i frykt for å bli hacket

Nederland tyr til penn og papir i det kommende valget i redsel for at russiske myndigheter skal påvirke valgresultatet.

Nederlandske myndigheters respons på hvordan man skal takle trusselen om russisk hacking av valgresultat er å redusere bruken av datamaskiner for å telle antall stemmer. De går heller for en «bare papir» og «bare manuell» løsning ved valget 15. mars, melder Politico.

Dette er det mest drastiske tiltaket mot hackertrusselen, som også Frankrike og Tyskland har begynt å håndtere, skriver avisen.

– Bedre å beholde tilliten



Karsten Friis, Seniorrådgiver, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, er ikke nødvendigvis overrasket over Nederlands tiltak i valget.

– Hvis man skal ha tillit til systemet, kan det være viktig å være litt konservativ slik at ingen kan stille spørsmål til utfallet, sier Friis.

Les også: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget med hacking

Han forteller at det finnes forskjellige grader av sårbarhet avhengig av hvilke maskiner, programmer eller nettilknytning man bruker. I prinsippet sier han imidlertid at alt digitalt er sårbart.

– Da er det bedre å gjøre det manuelt og være sikker på bevare tilliten heller enn å spare noen timer på å bruke en maskin.

Frykter russisk valgpåvirkning

CYBERANGREP: Det hvite hus slår tydelig fast at Russlands myndigheter står bak systematiske cyberangrep mot den amerikanske staten og amerikanske interesser, blant annet med hensikt å påvirke presidentvalget i 2016. Foto: Don Emmert Natalia Kolesnikova , AFP

Frykten for russisk hacking har økt etter at den amerikanske etterretningstjenesten gikk ut og mente at det var Russlands president Vladimir Putin som personlig ga ordre om å påvirke valgutfallet i USA til fordel for Donald Trump.

Friis understreker at det Russland gjorde i USA var å hacke til seg informasjon som de kunne bruke til å påvirke valget, men han er ikke like bekymret for at Russland skal direkte hacke et valgresultat.

Bakgrunn: USA utviser 35 russiske diplomater

Tidligere har både både norske og russiske eksperter sagt at Europeiske land, også Norge, må forberede seg på å bli utsatt for russisk hacking av valgsystemene.

I Frankrike har sikkerhetssjefen i Sosialistpartiet tidligere advart om at landet har «null» å stille opp med i tilfelle et cyberangrep slik USA opplevde.

Helgarderer seg

Den nederlandske regjeringen utestengte elektronisk stemmegivning i 2007 på grunn av sårbarheter i programvaren. Ti år senere har ikke landet klart å komme opp med bedre programvarer, og blir dermed helt manuell.

Les også: Slik kan hjemmet ditt bli hacket

Det er knyttet mye senning rundt valget i Nederland der Høyrepopulisten Geert Wilders og hans antiislamske Frihetspartiet, Partij voor de Vrijheid (PVV) kniver med statsminister Mark Rutte og det mer sentrumsorienterte VVD om å bli størst.

I VINDEN: Geert Wilders møtte pressen søndag utenfor avishuset til De Telegraaf i Amsterdam. Det populistiske antiislamske Frihetspartiet ligger svært godt på meningsmålingene foran det nederlandske valget 15. mars. Foto: Peter Dejong , AP

Wilders tok nylig et kort avbrekk fra offentlige arrangementer på grunn av bekymringer rundt egen sikkerhet etter at en av politibetjentene som skulle passe på ham, ble pågrepet mistenkt for å ha lekket informasjon. Søndag var han imidlertid tilbake for fullt i valgkampen med meningen om at den islamske ideologien ikke hører hjemme i frie vestlige land.