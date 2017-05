Kongen av Nederland avslører: Jeg er pilot for KLM

I 21 år har Kong Willem-Alexander av Nederland jobbet som pilot for flyselskapet KLM.

Det er kanskje ikke uten grunn at det nederlandske flyselskapet har en krone som logo, når en av pilotene er selveste kongen.

Det var under et intervju med avisen De Telegraaf at han røpte den store hemmeligheten og fortalte om yrket sitt som annenpilot. Deltidsjobben er imidlertid mer som en hobby, der han koble av fra sine kongelige plikter, forteller han.

– Det viktigste for meg er å ha en hobby der jeg må være fullstendig konsentrert, sier kongen:

– Du har et fly, passasjerer og en besetning. Du har et ansvar for dem. Du kan ikke ta problemene dine fra bakken opp i lufta. Du kan koble helt ut og konsentrere deg om noe annet. Det for meg er den mest avslappende delen ved å fly, sier han videre i intervjuet.

Les: Derfor er ikke pilot-jobbenså glamorøs som du tror

KONGELIG: Det nederlandske flyselskapet KLMs logo er en krone. Foto: Jan Ovind , VG

Lett å være anonym



I alle år har han henvendt seg til passasjerene over mikrofon når han har flydd KLM-fly av typen Cityhopper i Europa. Sannsynligheten for å bli avslørt har vært liten ifølge han selv.

En av årsakene er at sikkerhetsrutinene har blitt strengere etter 11. september 2001. Det har gjort adgangen til cockpiten for passasjerer vanskeligere, forklarer han.

Som annenpilot har kongen kunnet være anonym, sier han:

– Fordelen er at jeg alltid kan ønske alle hjertelig velkommen i kapteinens og besetningens navn, sier han:

– Så jeg trenger ikke å bruke mitt eget navn. Men de fleste passasjerene hører ikke etter uansett.

Les: Her er Europas mest punktlige flyselskap

Lang karriere

Kongen skal ha flydd for første gang for 30 år siden da han studerte for å bli pilot.

På 80-tallet dro han til Kenya, der han jobbet frivillig som pilot for hjelpeorganisasjonen African Medical Research & Education Foundation (AMREF) og senere for Kenya Wildlife Service (KWS).

Tidligere skal han også ha jobbet som pilot for det nederlandske flyselskapet Martinair.

Under intervjuet med den nederlandske avisen kom det også fram at han har vært i opplæring for å fly Boeing 737s, som snart skal erstatte KLM Cityhoppers Fokker 70.