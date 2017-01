Han kan bli «den neste Trump»

ALMERE (VG) Nederland kan gi Europa det neste valg-sjokket. Den svært kontroversielle antiislamisten Geert Wilders parti leder nå på meningsmålingene.

Geert Wilders (53) er anti-islamisten som sammenliknet Koranen med Hitlers Mein Kampf og mannen som flere ganger har møtt i nederlandsk rett anklaget for rasisme.

Han er også enerådende frontfigur i Frihetspartiet (PVV) som leder på alle meningsmålinger før valget på ny nasjonalforsamling i Nederland, som finner sted den 15.mars.

Wilders popularitet har krøpet jevnt oppover de siste 15 årene. Drapet på høyrepolitikeren Pim Fortuyn (54) i 2002 endret det politiske landskapet i liberale Nederland.

– Den viktigste grunnen til Wilders suksess er nok at den historiske utviklingen spiller i partienes favør. I likhet med andre populister som gjør det stort i Europa nå, tjener Wilders på at vi diskuterer innvandring, terrorfrykt og oppløsning av EU. Dette er tema som hans parti «eier», sier Matthijs Rooduijn, politisk sosiolog og forsker på populisme ved Utrecht-universitetet

Også «Hvermannsen» støtter

– De klassiske Wilders-velgerene har vært lavt utdannede menn med liten inntekt, mange av dem arbeidsledige. Men nå ser vi at Wilders også trekker til seg «mainstream» folk, nederlendere som, i likhet med mange andre europeere, er misfornøyde, har mistet troen på «vanlige» politikere og er bekymret for immigrasjon, sier Rooduijn.

STØTTER INNVANDRINGSPOLITIKKEN: Innvandring har ført til mange problemer i Nederland, mener Wilders-velger Nico Klump (45). Her sammen med sønnen Semi Storm (13). FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Den kontroversielle politikeren har en stor tilhengerskare av folk som stemmer på ham i protest mot at «elitepolitikerne» ikke har gitt velgerne det de håpet på. Forskeren påpeker at mange av Wilders tilhengere er mindre ekstreme enn politikeren selv, men fordi velgerne mener en koalisjonsregjering er et sannsynlig utfall, ser de på en stemme til Wilders som en stemme for å flytte politikken i retning av Frihetspartiet.

STEMMER PÅ WILDERS: - Geert Wilders sier det vi alle tenker, sier tobarnsfar Eus Klapmuts sammen med barna Jamie og Tygho i Almere. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Redde for innvandring



Den relativt nykonstruerte kystbyen Almere vest i Nederland er blant områdene hvor Wilders har aller høyest oppslutning. Innvandring er et av argumentene VG hører oftest når spørsmålet er hvorfor folk støtter Frihetspartiet.

– Det er mange svarte her og det skaper jo problemer. Jeg er ikke rasist, men jeg tror det er på tide å åpne øynene og se hvor problemene kommer fra. Vi kan ikke ta imot alle som vil komme hit til lands. De andre politikerne bare slenger ut lovnader uten å levere på det de lover, men Wilders virker som en mann vi kan stole på, sier Nico Klump (45).

– Geert Wilders sier det alle tenker. Og så har han en bra omsorgspolitikk, sier tobarnsfaren Eus Klapmuts, og røper at Wilders skal få hans stemme.

Mange likheter med Trump



I skrivende stund ligger PVV an til å få 34 av 150 seter i parlamentet. Blant de mange valgene i Europa i år hvor man følger spent med på om populistene klarer å snu den etablerte politikken på hodet, er det få land hvor populistkandidaten ligger så godt an som i Nederland.

Høyrepopulist og president Donald Trump har mer til felles med Wilders enn den strågule hårmanken.

– Han snakker om en ond elite som ignorerer og utnytter vanlige borgere. Begge er nativister, som kjennetegnes av en sterk nasjonalisme og xenofobi. Wilders hovedfiende er islam, og Trump har sin kamp mot blant annet meksikanerne. Begge virker sterkt polariserende på samfunnet og begge bruker Twitter som den viktigste kommunikasjonsmåten ut til borgerne, fordi de mener media ikke reflekterer sannheten, oppsummerer populisme-forskeren til VG.

HØYREPOPULISTISK VENNSKAP: God tone mellom franske Marine Le Pen fra Nasjonal Front og Frihetspartiets Geert Wilders på et internasjonalt treff for likesinnede partier i 2016. FOTO: Reuters.

Heller ikke lederne av de andre store partiene i Nederland har særlig sansen for Wilders. De har sagt at de nekter å forme en regjering med han. Derfor er det liten sjanse for at Wilders vil bli landets neste statsminister.

På gaten i Almere er det heller ikke vanskelig å finne Wilders-motstandere.

– Sønnen min stemte på han ved forrige valg og jeg måtte riste han da jeg fikk vite det. Han er en ekstremist med et gigantisk ego, sier Doraan Slot.