VENLO (VG) Tre generasjoner går tur i Geert Wilders hjemby. Bestefar Nick van Beek håper Wilders kan bidra til at barnebarnet Fait ikke må gå på skole med mange utlendinger.

Innvandring og integrering er store tema i onsdagens parlamentsvalg i Nederland, men det er også eldreomsorg og pensjonsalder. Nick van Beek (63) har snart jobbet i 45 år.

– Jeg er sliten. Nå synes jeg snart det må være mulig å få noe mer ut av livet, forteller 63-åringen til VG.

Siste før valget: Tett på målingene

Sammen med sønnen Maurice van Beek (37) nyter han vårlige solstråler og årets første krokus, mens han kjører barnebarnet Fait (2) rundt i en gigantisk rosa fjernstyrt bil med integrert technomusikk. Stemme, det skal de to mennene definitivt, sier de. De går til valgurnene for toåringen i bilen.

– Jeg ønsker at Fait kan få gå på en skole hvor det ikke er så mange utlendinger. Nå er de nederlandske barna i mindretall på skolen. Vi må gjøre noe med denne innvandringen før det er for sent, sier bestefar van Beek til VG.

Opptatt av hjembyen

Han blir kalt «den mest berømte blondinen etter Marilyn Monroe» av Radio Netherlands, og i hjembyen Venlo tas Geert Wilders ofte imot som en superstjerne.

Her fikk den omstridte og svært islamkritiske politikeren hele 30 prosent av stemmene ved sist valg. Venlos eneste kjendis ligger godt an på meningsmålingene.

– Jeg er egentlig ikke så opptatt av politikk, men moren min sier jeg må stemme, så da gjør jeg vel det, sier 40 år gamle Ruther Ploum, mens han forsøker å roe ned rottweilerne sine.

Ploum forteller at folk han kjenner sier Wilders er en bra mann. En som kjemper for folk her i hjemregionen, som viser folk i hovedstaden at de ikke kan valse over dem.

– Folk i storbyene skjønner seg ikke på hvilke problemer vi har her, sier Ploum.

GODT RYKTE: Puther Ploum betegner seg selv som en enkel kar som ikke er opptatt av politikk, men hans mor har sagt han må stemme, og han hører flere rundt seg si at Wilders er en bra mann.

Ble ertet



Dette er ikke vindmøllenes Nederland. Venlo levde godt på gruvedrift helt frem til nedgangstidene på 60- og 70-tallet. Nå er det industriell produksjon av varer som enkelt tas over grensen til Tyskland, som holder store deler av befolkningen i arbeid.

I gaten med navnet Karel Van Egmondstraat ligger brune murhus tett i tett. I det siste huset på rekka vokste Geert opp sammen med tre søsken, sin far som jobbet på trykkeriet og sin mor, som var av indonesisk herkomst. Barndomsvenner av Geert Wilders har fortalt til nederlandske aviser at han i oppveksten ble ertet med kallenavnet «negeren i Venlo», på grunn av sine indonesiske røtter og sine brune krøller.

Når Wilders i dag vender tilbake til byen hvor han vokste opp, er det med peroksidblondt hår og en nulltoleranse for innvandring fra muslimske land, som for eksempel Indonesia. I nabohuset til der hvor Wilders vokste opp, støtter de hans Frihetsparti.

– Han er en dyktig politiker med gode ideer. Det har kommet for mange innvandrere, for fort. De tilpasser seg ikke her i Nederland og mange av dem er kriminelle, mener nabo Jos.

KRITISK GRAFFITI: Ikke alle støtter bygutten Geert Wilders. På jernbanebruen over fra Venlo til nabobygda Blerick, står det «Hoe dan, Geert?» , « Hvordan, Geert?»





Valg kan påvirke hele Europa



Interessen for Venlo fra utenlandsk media har vært uvanlig stor den siste tiden. Europa holder pusten i spenning før valget 15. mars. Vinner mannen med den blonde manken, er det med på å befeste høyrepopulismens posisjon i Europa. Det vil kunne skape ringvirkninger til de forestående valgene i Frankrike og Tyskland.

En eldre mann går søndagstur i samme gate hvor Wilders lekte i som barn.



– Geert Wilders? Han er gal!, sier 87 år gamle Frans Von Dam og gestikulerer heftig, før han mimer en stivt utstrakt hånd og legger to fingre til en bart over leppene.

– Vet du hvem han minner meg om? Føreren! Det eneste han gjør er å splitte folket og spre hat. Han har ikke noe helhetlig politikk, men jobber bare for å få stoppet innvandringen, det er alt, sier Van Dam og rister oppgitt på hodet.

SKREMT: Frans Von Dam går tur foran huset i Venlo der Wilders vokste opp. 87-åringen sier Geert Wilders miner han om Hitler, og vil aldri stemme på han.









Trump-inspirert slagord

Wilders partis slagord er «Gjør Nederland vårt igjen». Politikeren har holdt på sin spesielle Limburg-dialekt fra hjembyen, og hevder at Frihetspartiet er for Nederlands «Henk og Ingrid», tilsvarende «Ola og Kari nordmann», eller «hvermannsen» på norsk. Ruther Ploum med rottweilerne sier han ikke har tid til å lese partiprogrammer, han er bare «en enkel kar som liker kampsport og dyr».

Frihetspartiet har i de siste par ukene rykket ned til annenplass, bak statsminister Mark Rutte sitt høyreliberale parti, på meningsmålingene for valget. Wilders har gitt uttrykk for at dette ikke bekymrer han nevneverdig. Det ville ikke vært første gang meningsmålinger tok feil.