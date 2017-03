Geert Wilders åpner for «norsk løsning» for Nederland

Geert Wilders vil ha Nederland ut av EU. Han ser klare fordeler med måten Norge har organisert seg på.

– Norsk? Hvor er Norge? Nei da, jeg bare tuller, sier Wilders.

NTB møter ham i Breda sør i Nederland. Her har hundrevis av mennesker presset seg fram bak barrikader og en mur av politifolk for å få et glimt av ham. Mens regnet pøser ned, gir Wilders intervjuer og deler ut flygeblader, klemmer og selfies.

Det er umulig å si om det er journalistene eller velgerne som er i flertall. Valget er bare dager unna, og verden følger med på hver minste bevegelse han gjør.

Vil bestemme selv

Wilders forteller at han er åpen for en «norsk løsning» med EØS-medlemskap hvis han får oppfylt drømmen om å melde Nederland ut av EU.

Les mer: Wilders frikjent for diskriminering av muslimer

– Det norske EØS-medlemskapet sikrer dere tilgang til det indre marked, i motsetning til britene, som ikke er villige til å delta der. Men det som er viktigst for meg, er å få tilbake den nasjonale suvereniteten, slik at vi kan bestemme over vår egen innvandringspolitikk, sier Wilders til NTB.

Han forklarer at det ikke er arbeidsinnvandringen fra andre EU-land han vil til livs.

– Det som stiller oss overfor størst problemer i dag, er innvandring fra land utenfor EU, spesielt fra Afrika og Midtøsten. Det er her jeg ser den største fordelen med å gå ut av EU, sier Wilders.

Kort partiprogram

Han går til valg på et partiprogram som er én side langt. Der lover Wilders å «avislamisere» Nederland, stenge grensene for asylsøkere og innvandrere fra muslimske land, forby Koranen og stenge alle moskeer og islamske skoler. Samtidig krever han "preventiv" fengsling av radikale muslimer, mens kriminelle med dobbelt statsborgerskap skal kastes ut.

Arno Evers har reist til Breda fra nabobyen for å få med seg besøket. Han sier han har støttet Wilders og partiet PVV helt fra starten av.

– Han har alltid vært opptatt av hva som er best for Holland, og ikke av hva som er best for Europa og resten av verden, sier Evers til NTB.

Ifølge ham har valgkampen vært preget av en aggressiv tone.

– Mediene i Holland er veldig venstrevridde. På TV handler alt om hvor dårlig PVV er, og hvor bra alt annet er. Og de andre partiene prøver å isolere Wilders og si at hvis han vinner, så vil de ikke regjere sammen med ham.

Klemmepatrulje

De andre partiene er for like, mener Evers. Han håper Wilders skal gjøre det så godt i valget at de andre blir tvunget til å samarbeide med ham.

Celia Enser håper derimot at det grønne partiet GroenLinks skal vinne. Hun og venninnene presset seg likevel fram til barrikadene for å få en klem.

– Vi kom hit for å dele ut gratis klemmer og spre positivitet. Og så tenkte vi: «La oss prøve å få en klem av Geert Wilders.» Og det fikk vi, sier Enser.

Hun mener Wilders sprer hat og frykt. Nå er hun redd for at den kontroversielle politikeren skal bli et nederlandsk svar på USAs president Donald Trump.

– Det er en vekker for oss å se hvor mange internasjonale journalister som er her. Verden følger med på oss slik vi fulgte med på USA. Og det er ikke bare Europa som følger med, det er hele verden. Jeg bare håper det går bedre med oss enn med USA.