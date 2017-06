Åtte personer påkjørt i Amsterdam

Påkjørselen skjedde ved sentralstasjonen i Amsterdam sentrum. Bilføreren er pågrepet.

Åtte personer er påkjørt utenfor togstasjonen i Amsterdam. Bilføreren er pågrepet og blir avhørt, melder politiet.

To personer er fraktet til sykehus.

Ifølge avisen Telegraaf er store politistyrker og ambulanser på stedet etter hendelsen lørdag kveld.

Politiet skriver at sjåføren befant seg på et sted der han ikke skulle være, og forsøkte å flykte da tjenestepersoner tok kontakt med ham, og at det «overhodet ikke er noen indikasjoner» på at hendelsen var et angrep.

Bilder og videoer publisert i sosiale medier viser ofre motta behandling av ambulansepersonell mens de ligger på fortauene.

Politiet har ransaket kjøretøyet, og den pågrepne bilføreren skal avhøres.

Politiet i Amsterdam meldte først om hendelsen på Twitter like etter klokken 22.

VG/NTB