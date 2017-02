99-åring ba om glattcelle

Nederlandske Annie (99) ble lagt i jern etter eget ønske torsdag.

En 99 år gammel kvinne ved navn Annie fikk et spesielt ønske oppfylt tirsdag i forrige uke, skriver bydelspolitiet i den nederlanske byen Nijmegen på Facebook.

Kvinnen, som snart har levd i hundre år, ville hake av et ønske på sin såkalte «bucket list» – kisteliste: Hun ville sitte i arresten. Det sier hennes niese til Buzzfeed.

– En dag å huske



– Det ble ordnet slik at vi pukket henne opp hjemme i en politibil, sier en talsperson for politiet til nyhetsnettstedet.

99-åringen ble deretter, som bildene viser, kjørt til politistasjonen og satt i en varetektscelle med håndjern.

Ifølge nederlandske Metronieuws har Annie aldri før vært i en celle i sitt liv, og ønsket å oppleve hvordan det ville være. Ifølge avisen uttalte hun at det var «en dag å huske».

I TIDE: 99-åringen hadde aldri vært i arresten før, og ville oppleve hvordan det føles, ifølge nederlandske medier. Foto: Politiet

Brukte lunsjpausen



Politiet understreker på Facebook at «tjenesten» kun var et unntak, og at en politibetjent oppfylte 99-åringens spesielle ønske i sin egen faste pause.

Det kommer ikke frem hvilke andre opplevelser Annie har hatt på kistelisten sin, ei heller om hun nå har fullført den.

En kisteliste er en liste over små og store ting man vil oppleve før man dør. Det engelske begrepet «bucket list» spiller på eufemismen «kick the bucket», som brukes om nettopp det å dø.

Hva står på din kisteliste? Og godtar du VGs fornorsking av begrepet? Si din mening i kommentarfeltet.