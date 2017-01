Tidenes verste skogbrann i Chile har herjet i en måned – seks er omkommet

De verste skogbrannene i Chiles historie herjer nå på fjerde uken, har kostet seks menneskeliv og lagt et område som samlet er på størrelse med Vestfold fylke i aske.

Det er snakk om ikke en, men mange titalls branner, og 35–40 branner er det ikke kontroll på. Flere av brannene kan være påsatt, og en rekke personer er pågrepet i forbindelse med etterforskningen.

RASERTE BOLIGER: Beboere reagerer med gråt og fortvilelse etter at skogbrann har rasert boligområdet i byen Santa Olga i Chile. Foto: Pablo Sanhueza , Reuters

Denne uken sendte USA verdens største tankfly på lån – en Boeing 747–400 Super Tanker – som kan ta over 74 tonn vann i ett løft.

REDDER HESTEN: En landsbyboer i byen Santa Olga i Maule-regionen redder hesten sin fra flammenes herjinger. Foto: Stringer , Reuters

– Vi har aldri sett noe av denne størrelsen, aldri i Chiles historie, sier Chiles president Michell Bachelet da hun besøkte den hardt rammede Maule-regionen sentralt i Chile onsdag.

Fant brannmenn døde

– Og sannheten er at brannmannskapene våre gjør alt som står i menneskelig makt og

FLYKTER MED BABYEN: En brannkonstabel hjelper babyen på med maske mens mor og barn er på flukt fra brannen i byen Penco i Chile onsdag. Foto: Stringer , Reuters

vil fortsette å gjøre det inntil brannen er slukket og under kontroll, sa hun ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Seks mennesker skal hittil være hittil omkommet i forbindelse med de voldsomme skogbrannene:

– Jeg kan nå offisielt si at ytterligere to personer er døde – to chilenske brannmenn som ble funnet i Maule-elven, sier landets innenriksminister Mario Fernandez, ifølge NTB.

Fra før av er fire meldt døde i brannen, som har spredt seg over nærmere 2.000 kvadratkilometer. 4.000 personer er blitt evakuert.

Tørke i åtte år

I tillegg omkom en pilot på et brannslukningsfly 28. desember. 15. januar omkom tre brannmenn og ytterligere tre ble alvorlig skadet. Denne uken ble det igjen kjent at en brannmann var omkommet – han ble fanget av ilden mens han hold på å hjelpe familie med å flyte fra hjemmet sitt nær byen Constitution.

Årets gigantiske skogbrann-sesong kommer etter enorme skogbranner både i 2012 og i 2014 – og i fjor. Men årets er ansett for å være den verste, og skyldes en tørkeperiode med ekstremt høye temperaturer, som har vart i åtte år. Dette har gjort naturen knusk tørr, og som trolig skyldes klimaendringer.

De siste ti årene har det vært flere voldsomme skogbranner i Chile, både i 2011, 2012, 2014 og i 2016.