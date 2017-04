Forskere: Isbreene smelter raskere enn tidligere

Menneskeskapte klimaendringer har ført til at flere av verdens isbreer har krympet betydelig bare de siste ti årene, ifølge en forskergruppe.

En gruppe forskere og en fotograf har de siste ti årene besøkt fem av verdens isbreer for å dokumentere endringer i breene.

SVEITS: Stein-breen i Sveits er blant isbreene som har trukket seg markant tilbake i perioden undersøkelsene ble gjort. Foto: James Balog, , AP

Bildene ble nylig publisert i magasinet GSA Today som gis ut av organisasjonen Geological Society of America (GSA).

Under naturlige forhold trekker enkelte isbreer seg tilbake, mens andre vokser. Målinger fra verdens 5200 isbreer viser derimot nå at høyere temperaturer har økt antallet isbreer som smelter. Også hastigheten på bresmeltingen har økt, ifølge en studie utarbeidet av forskergruppen.

Forskerne sier det først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming og hovedsakelig utslippene fra forbrenning av kull, olje og gass.

ISLAND: I perioden 2007–2015 trakk isbreen Sólheimajökull seg tilbake 625 meter. Foto: James Balog, AP

Av de fem breene som er kartlagt i prosjektet, er det Trift-breen i Sveits som har minsket mest. Fra 2006 til 2015 har breen trukket seg hele 1,17 kilometer tilbake.

En annen av landets isbreer, Steinbreen, har i samme periode trukket seg 550 meter tilbake.

Sólheimajökull på Island har trukket seg 625 meter tilbake i perioden mellom 2007 og 2015, mens Mendenhall-isbreen i Alaska trakk seg 550 meter tilbake.

ALASKA: Mendenhall-breen utenfor Juneau i Alaska trakk seg om lag 550 meter tilbake mellom 2007 og 2015. Foto: James Balog, AP

Den amerikanske forskeren Lonnie Thompson har besøkt Qori Kalis-breen i Peru siden 1974. I perioden mellom 1978 og 2016 har isbreen minsket 1,14 kilometer, og Thompson beskriver reisene til stedet som å besøke et "dødssykt familiemedlem".

Isforsker ved Universitetet i Colorado Ted Scambos, som ikke deltok i forskningen, mener at vi legger mye vekt på modeller og matematikk, men at vi trenger å se noe for å tro på det.

– Det er noe fundamentalt overbevisende med tilnærmingen de tar, sier Scambos ifølge nyhetsbyrået AP.