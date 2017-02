USAs forsvarsminister: Øker avstanden til Russland

BRUSSEL (VG) USA er ikke klar til å innlede noe militært samarbeid med Russland, sier den nye forsvarsministeren James Mattis.

Mattis sier at han vil jobbe for et bedre forhold til president Vladimir Putin og Moskva.

Men han legger til at det forutsetter at Russland bekrefter at de ikke lenger vil bryte internasjonal lov, altså i klartekst trekker seg ut av Ukraina.

Se VGs store Trump spesial: Den nye presidenten dag for dag

– Vi vil lete etter en vei fremover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser, og at vi i så fall vil vende tilbake til et partnerskap i NATO, sa Mattis, men la til:

– Men først må Russland bevise det.

Blander seg ikke inn



Kort tid etter kom svaret fra Russland.

Putins utenriksminister Sergei Lavrov, som møtte USAs nye utenriksminister Rex Tillerson i den tyske byen Bonn torsdag, svarte slik:

– Russland blander seg ikke inn i andre lands indre forhold.

Les også: Fryktet etterretnings-lekkasjer til Russland

President Donald Trump har gjennom hele valgkampen sagt rett ut at han vil ødelegge terrorbevegelsen IS, og for å nå det målet ønsket han å søke sammen med Russland.

Men nå kommer det nye toner fra Trumps nærmeste medarbeider på forsvar.

Ifølge James Mattis må Russland følge internasjonal lov, på linje med alle andre modne og siviliserte nasjoner.

Det samme sa den nye utenriksministeren Rex Tillerson i Bonn:

– Når vi leter etter en felles plattform, forventer vi at Russland respekterer Minsk-avtalen og jobber for å dempe volden i Ukraina, sa Tillerson etter møtet med Lavrov.

Har påvirket valg



I sin debut på vegne av president Donald Trump i NATO-hovedstaden Brussel, tok Mattis effektivt livet av ethvert håp i Moskva om at USA og Russland nå skal gli nærmere hverandre.

Han sa også at de er «veldig liten tvil om» at Russland enten har påvirket eller forsøkt å påvirke mange valg i demokratiske land.

– USA er åpne for muligheten til å gjenopprette en god relasjon til Moskva, men vi må være realistiske i våre forventninger og sikre at våre folk forhandler ut fra styrke, sa Mattis på det lukkede forsvarsministermøtet i NATO onsdag.

Også den uttalelsen besvarte russerne:

– Forsøk på å skape en dialog med Russland ut fra styrke er nytteløse, sa Russlands utenriksminister Sergei Shoigu i en uttalelse.

Plan mot IS



Torsdag ettermiddag ledet Mattis et møte i den USA-ledede koalisjonen mot IS, som består av 68 land. Alle NATO-landene er med og flere land i Midt-Østen.

Bak lukkede dører skulle koalisjonens forsvarsministere diskutere videre skritt i kampen mot terror.

President Donald Trump har bestilt en plan fra Mattis om hvordan USA kan bidra til å utslette terrorbevegelsen IS. Men på en pressekonferanse i Brussel torsdag ettermiddag fikk Mattis spørsmål om hva denne planen inneholder, og hva neste skritt mot IS er.

– Jeg vet ikke, svarte Mattis.

– Jeg ønsker ikke å svare på det nå. Først vil jeg snakke med våre allierte. Jeg vil gi meg selv litt mer tid til å bli oppdatert.

En sentral NATO-kilde sa til VG onsdag at forsvarsalliansen vil vri mer oppmerksomhet mot trusselen fra sør og kampen mot terror i tiden som kommer,

– Jeg tror ikke man har tatt inn over seg i Norge at også det norske Forsvaret og norske soldater må bidra mer til andre lands sikkerhet i tiden som kommer, sa kilden.

Moderere bidrag



James Mattis kom til NATO onsdag med en klar beskjed fra president Trump om at alle medlemslandene må lage forpliktende opptrappingsplaner for å nå NATOs felles mål om to prosent av BNP til forsvar.

Hvis ikke, sa Trump, ville USA «moderere sine forpliktelser».

Men før avreise fra Brussel ville ikke Mattis svare på hva denne advarselen konkret innebærer.

– Jeg ønsker ikke å utdype, sa Mattis.

– Jeg er veldig trygg på at vi ikke kommer dit. Noen ganger sier du de tingene du ikke vil at skal skje, nettopp for å unngå at de skjer, la han til.

Les også: Trump truer NATO med forsvarkutt