USAs forsvarsminister forsikret Jens Stoltenberg om NATO-støtte

Selv om sjefen hans tidligere har kritisert militæralliansen, er USAs forsvarsminister klar på at NATO er en viktig alliert.

På sin første hele dag som forsvarsminister ringte James «Mad Dog» Mattis til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Telefonsamtalen kommer etter at USAs president Donald Trump en rekke ganger har langet ut mot militæralliansen. Like før han ble innsatt kalte han NATO for utdatert fordi alliansen ikke har klart å forsvare seg mot terror.

Da USAs nye forsvarsminister slo på tråden til Stoltenberg var imidlertid tonen en annen.

– De to lederne diskuterte viktigheten av våre felles verdier, og ministeren understreket at når vi leter etter allierte for å forsvare disse verdiene, så vil vi alltid vende oss til Europa, sier Pentagon-talsmann Jeff Davis.

Det er imidlertid ikke første gang at Mattis roser forsvarsalliansen. Under høringen om sitt kandidatur som forsvarsminister for to uker siden, kalte han NATO for «den mest suksessrike militæralliansen i historien».

Utenriksminister Rex Tillerson har også vært klar på at han fullt opp støtter USAs forpliktelser som fastslår at et angrep på et medlem er et angrep på alle – noe Trump tidligere har åpnet for at USA ikke nødvendigvis vil respektere.

Jens Stoltenberg har tidligere uttalt at han ikke er bekymret for USAs støttetil NATO og Europa med Trump som president.

