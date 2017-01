Tysklands utenriksminister bekymret over Trumps NATO-uttalelser

Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier sier at han møtte en bekymret Jens Stoltenberg etter Donald Trumps siste uttalelser om NATO. Men Stoltenberg står fortsatt fast på at han er optimistisk for NATO-samarbeidet.

– NATO er gått ut på dato, sa Donald Trump i et felles intervju med britiske The Times og tyske Bild på søndag. Trump la imidlertid til at forsvarsalliansen er svært viktig for ham.

Men Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier lar seg ikke berolige. Han møtte mandag morgen NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og sier Trumps uttalelser ble «møtt med bekymring».

– Dette står i kontrast til det den påtroppende amerikanske forsvarsministeren sa i sin høring i Washington bare for få dager siden. Det gjenstår å se hvilke konsekvenser den amerikanske politikken vil få, sier Steinmeier.

Tysklands statsminister Angela Merkel

NATO-talsperson: – Stoltenberg ikke bekymret

Steinmeier henviser til James Mattis, som er nominert som forsvarsminister. I en høring i Senatet torsdag sa Mattis blant annet at han støtter atomavtalen med Iran.

– NATOs generalsekretær er fullstendig overbevist om at den påtroppende amerikanske administrasjonen vil opprettholde sin forpliktelse overfor NATO, sier alliansens talsperson Oana Lungescu.

Hun viser også til en uttalelse fra generalsekretær Jens Stoltenberg i begynnelsen av desember. Stoltenberg sa da at Trump hadde forsikret både ham og en rekke europeiske ledere om at USA ville videreføre sine forpliktelser over NATO.

Brende fikk forsikringer



– Vi europeere holder skjebnen vår i egne hender, sier Tysklands statsminister Angela Merkel.

Da hun møtte pressefolk mandag, sa statsministeren at hun vil bidra til økonomisk framgang og styrket innsats i kampen mot terrorisme i de gjenværende EU-landene.

I en kort uttalelse til NTB viser Utenriksdepartementet til samtaler Brende hadde med Trumps medarbeidere i desember. Han fikk da forsikringer om at den påtroppende presidenten vil opprettholde USAs forpliktelser overfor NATO.