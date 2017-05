Trumps tordentale til NATO-lederne: Dere skylder oss masse penger

BRUSSEL (VG) Donald Trump svingte pisken over NATOs toppledere og ba dem bla opp for NATOs felles forsvarsutgifter. To prosent er ikke nok, sa den amerikanske presidenten.

Statsminister Erna Solberg (H) var godt plassert da Trump ble fulgt inn NATOs nye hovedkvarter av NATO-sjef Jens Stoltenberg. Dermed fikk hun noen ord med den amerikanske sjefen før seremoniene startet torsdag ettermiddag.

Trump varslet også at han vil starte etterforskning av lekkasjer fra amerikansk etterretning, som avslørte detaljer fra britenes etterforskning etter terroren i Manchester tidligere denne uken.

Tyvstartet med tydelig melding



Men det formelle toppmøtet hadde ennå ikke begynt da den amerikanske presidenten ga en klar melding til NATO-lederne som sto rett foran ham:

– 23 av 28 land betaler ikke det de skal betale, sa Trump i talen som egentlig var en overrekkelse av rester etter World Trade Center og terrorangrepet i 2001 som nå står utenfor NATOs hovedinngang.

Han kalte det en fornærmelse mot amerikanske skattebetalere som dermed må ta en større del av byrden.

– Men to prosent er heller ikke nok, la Trump til, og varslet hva som ville bli hans hovedtema under talen på det lukkede NATO-toppmøtet senere torsdag kveld.

Norge: Vil yte mer



Norge er et av landene som ligger under to-prosent-målet.

På Natos toppmøte torsdag kveld vil statsminister Erna Solberg (H) slå fast at Norge strekker seg mot Natos felles mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar.

Solberg bekrefter nå opplysningene som VG erfarte torsdag morgen: At USA har anerkjent den norske langtidsplanen som god nok, målt mot Donald Trumps knallharde krav om bedre byrdefordeling,

Solberg sier at samtaler mellom hennes forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og USAs forsvarsminister James Mattis i Washington den 17. mai anerkjente den norske satsingen på forsvar:

– Vi opplever at amerikanerne synes vi gjør en god jobb. Vi blir ikke voldsomt stresset på toprosentmålet fra noen. Det er i alle fall vår opplevelse, sier Solberg.

Bokstavelig mål



Torsdag ettermiddag tvitret Solberg et bilde fra sitt første møte med den amerikanske presidenten. På bildet ser vi Solberg og Trump smile mot hverandre, mens Natos generalsekretær Jens Stoltenberg står ved siden av.

I 2015 sa Erna Solberg til Forsvarets Forum at prosentmål er «tull». Det uttrykket bruker hun ikke lenger, i alle fall ikke om Nato-vedtaket hun selv var med i 2014 om å arbeide mot toprosentmålet.

Det nye er at USA nå tolker denne teksten så bokstavelig at alle Nato-land i høst må legge fram politiske erklæringer og konkrete opptrappingsplaner for å nå dette målet.

I dag uttrykker den norske statsministeren seg helt annerledes enn hun gjorde i 2015. Noen timer før hun holder Norges innlegg på Nato-toppmøtet, foran Donald Trump og Jens Stoltenberg, sier Erna Solberg dette om Norges tilnærming til målet:

– Kravet fra USA er legitimt. Norge støtter en mer rettferdig fordeling av kostnadene i Nato, hvor europeiske land tar større ansvar. Vi står ved det målet som ble satt på Wales-toppmøtet om å bevege oss mot å bruke to prosent av forsvar innen 2024, sier Solberg.

TALTE: Donald Trump talte under Nato-toppmøtet i Brussel i dag, med Jens Stoltenberg lyttende i bakgrunnen. – Vi må være vaktsomme og sterke, sa presidenten der. Foto: AFP

Mål å strekke seg mot



– I 2015 kalte du det for et tullemål. Men det mener du åpenbart ikke lenger?

– Det jeg da, og det er viktig å lese hele sammenhengen, var at prosentmål sier ingen ting om kvalitet. Det mener jeg fortsatt. Men så er det viktig noen ganger å ha et konkret mål å streke seg etter. Det er viktig at vi beveger oss den veien, og mange land har bygget ned sine forsvar betydelig mer enn det Norge har gjort, de siste årene. De har tatt ut en stor fredsavkastning. Jeg er stolt av at Forsvarets langtidsplan beveger oss i riktig retning mot det målet, sier Solberg nå.

– Ville Nato-lederne formulert seg annerledes i 2014, dersom dette målet senere skulle bli lest så bokstavelig?

– Det svarer jeg ikke på. Det er et dersom-hvis-såfremt-i fall spørsmål, sier statsministeren.

To milliarder mer i året



Hun legger til at Norge skal bruke om lag to milliarder kroner mer på forsvar hvert eneste år de neste årene. Selv om den vedtatte langtidsplanen langt ifra når helt opp til målet om to prosent, fra dagens norske nivå på litt under 1,6 prosent, mener Solberg at planen er ambisiøs nok for nå.

På toppen av dette varsler hun allerede nå at utgiftene til operasjoner i utlandet vil presse forsvarsbudsjettet opp, i alle fall i år og muligens de neste årene.

Spørsmålet er om dette er godt nok for amerikanerne og Donald Trumps trussel om å «moderere sine forpliktelser» overfor Nato-land som ikke deltar nok i spleiselaget.

Og i forhold til dette toppmøtet er svaret åpenbart ja, for Norges del.

