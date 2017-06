Trump forplikter USA til NATOs artikkel 5

Trump sier i en pressekonferanse fredag at han vil forplikte USA til NATOs artikkel 5.

Artikkelen stadfester prinsippet om at et angrep mot ett av alliansens medlemmer regnes som et angrep på alle.

Bakgrunn: Trump truer med forsvarskutt om NATO-landene ikke betaler mer

– Vi er der for å beskytte



I en pressekonferanse med Romanias president i Washington D.C fredag sier president Donald Trump at han vil forplikte USA til NATOs artikkel 5.

– Jeg forplikter USA til artikkel 5, og vi er absolutt der for å beskytte. Jeg vil at vi skal forsikre oss om at vi har en sterk makt ved å betale det det koster å ha den makten, sa Trump.

Trump forsikret om dette på direkte spørsmål fra en rumensk journalist.

Kommentar: Putin smiler bredest etter NATO-møtet

Nevnte ikke artikkel 5 under toppmøtet i mai

Den amerikanske presidenten har lenge vært kritisk til hva de andre medlemmene av forsvarssamarbeidet har betalt til NATOs felles forsvarsutgifter.

– 23 av 28 land betaler ikke det de skal betale, sa Trump under toppmøtet i Brussel i slutten av mai.

Da understreket han også at målet om at medlemslandene skal bruke to prosent av det enkelte lands brutto nasjonalprodukt, ikke er nok.

Det skapte usikkerhet blant allierte da Trump unnlot å forplikte seg til kollektivt forsvar under møtet i mai. Han nevnte ikke artikkel 5 under besøkene i Europa. Møtene var preget av konflikter mellom Trump og USAs vestlige allierte, og Tysklands statsminister Angela Merkel vakte oppsikt med dårlig skjult kritikk av presidenten.

– Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.

Les mer: Nå bruker NATO-landene mer på forsvar

Også USAs forsvarsminister James Mattis har vært tydelig på hva han mener om de alliertes pengebidrag til NATO-samarbeidet.

– Amerikanere kan ikke ta mer vare på deres barns sikkerhet enn dere gjør, sa Mattis på et lukket møte i Brussel i februar.

Da ga Mattis klar beskjed om at de allierte må øke forsvarsbudsjettene, og at det må skje innen året er omme. Hvis ikke vil USA «moderere sin forpliktelse», ifølge ham.