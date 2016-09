Stoltenberg til Russland: Dere må respektere Syria-våpenhvilen

NEW YORK (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg løftet onsdag kveld pekefingeren til Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, og krevde at russerne respekterer våpenhvilen i Syria.

– Jeg understreket behovet for en reell våpenhvile og uhindret adgang for hjelpearbeidere, og selvsagt en varig politisk fremforhandlet løsning i Syria, sa Stoltenberg da møtet var over.

Vil ikke spekulere



Men på direkte spørsmål fra russiske journalister etter møtet, om hvem Stoltenberg mener har skylden for angrepet på hjelpekonvoene i Syria de siste dagene, ville han ikke peke i noen bestemt retning:

– Jeg vil ikke spekulere om det. Det er viktig å få fram fakta og finne ut hvordan dette kunne skje, svarte NATOs generalsekretær.

Vitne til nødhjelpsangrepet: En ond sirkel av galskap og helvete

En grusom handling



Ifølge New York Times skal angrepet ha vært et såkalt «Double tap-angrep», en taktikk russiske og syriske styrker har brukt i flere tilfeller i Syria. Først skal konvoien har blitt angrepet, og da hjelpearbeidere kom til for å redde overlevende, kom det to nye angrep.

– Angrepet på hjelpekonvoien var en grusom handling som viser hvor grusom denne konflikten er blitt og hvordan uskyldige mennesker enda en hang rammes hardt, sa Jens Stoltenberg før møtet med Lavrov.

30 minutter



Møtet onsdag kveld i FN varte i knapt 30 minutter, og var det første møtet mellom Stoltenberg og Lavrov på syv måneder, siden de møttes i Munchen i februar i år. Da var tonen hardere og mer uforsonlig, og Stoltenberg beskyldte Russland for å omgå og ikke følge opp forpliktelser om å varsle sine militærøvelser.

Frithjof Jacobsen kommenterer: 2016 kan bli Putins år

NATO-sjef Stoltenberg har ennå ikke lyktes med å få russerne med på tiltak som kan redusere risikoen for uhell eller misforståelser mellom militærmaktene.

Men de møttes med et smil og et kraftig håndtrykk, før de gikk inn i det trange møterommet vegg i vegg med FNs sikkerhetsråd. Der hadde russerne hengt et stort portrett av sin president, Vladimir Putin, på veggen.



Russiske forslag



Reduksjon av spenningen mellom øst og vest i Europa, og tiltak for bedre varsling, har vært tema for flere møter mellom NATO og Russland på lavere nivå de siste ukene, og var et varslet tema på nattens møte.

Russland skal ha spilt inn flere forslag til NATO, men overfor VG har ikke Stoltenberg ønsket å svare på hva Russland konkret har foreslått.

– Det er forslag på bordet, og vi drøfter de forslagene, sa Stoltenberg til VG etter møtet med Lavrov.

Bedre dialog



– Det var et nyttig og godt møte, i den forstand at vi drøftet viktige spørsmål for både NATO og Russland. Den økte aktiviteten knyttet til Krim gjør det viktig å snakke ned Russland. Ikke minst når spenningen er høyere enn den var tildigere, er det viktrig å bidra til en bedre dialog med Russland, la han til.

Stoltenberg varslet også at det kan bli flere møter mellom NATO og russerne i den nærmeste tiden.

– Vi er enige om å fortsette å møtes og finne ut hvordan vi kan bedre mekanismer for å hindre militære uhell, sa NATO-sjefen.