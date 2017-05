Stoltenberg: Spesielt brutalt når barn dør av terror

BRUSSEL (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg sammenligner terrorangrepet i Manchester med terroren mot Utøya i 2011. NATO legger nå inn et ekstra gir i kampen mot terror.

Men NATOs generalsekretær sier også at det er umulig for både NATO og nasjonale regjeringer å garantere folk i Europa 100 prosent sikkerhet.

– Alle terrorangrep er ulike, men angrepet i Manchester har det til felles med Utøya at det var først og fremst barn og unge som ble drept, sier Stoltenberg, to dager etter at terroren rammet Ariana Grandes konsert i Manchester og drepte 22 mennesker

– Det er alltid meningsløst når uskyldige mennesker mister livet, men det er spesielt brutalt og meningsløst når barn og ungdom på konsert eller på ungdomsleir, det mest naturlige og det minst farlige i verden, blir drept slik vi nå har sett, sier Stoltenberg.

Stoltenberg var som kjent statminister da 69 mennesker ble drept av Anders Behring Breivik på Utøya sommeren 2011. De fleste av de drepte var unge AUF-ere.



DA TERROREN RAMMET: Jens Stoltenberg på scenen under rosemarkeringen i Oslo sentrum kort tid etter terroren mot Oslo og Utøya 22. juli 2011. Foto: Krister Sørbø , VG

Bidrar ved terrorens røtter



Stoltenberg sier nå at militære virkemidler, slik som NATO rår over, bare er en del av landenes enkeltvis og felles innsats mot terror.

– Hvordan besvarer NATO folks frykt for terror i Europa, når den som regel kommer fra «home grown» terrorister, folk som er født og oppvokst i landet de angriper?

– NATO er et viktig virkemiddel av flere. Vi kan bidra der røttene til terror kommer fra, med militære maktmidler, i Afghanistan og og i kampen mot IS Irak, svarer Stoltenberg.

– Men vil det trygge folket i Manchester?

– Det vil bidra til det. Men der ikke det eneste svaret. Det vil bidra i landene der terroren blir inspirert fra eller ledet fra, at IS og terrorens røtter svekkes. Men igjen, det trengs mange virkemidler fordi kampen mot terror er krevende og det vil ta tid, sier Stoltenberg til VG.

Så legger han til:

– Våre samfunn er sårbare. Vi vil ikke få 100 prosent sikkerhet. Det handler om å redusere risikoen og redusere trusselen. Men noen garanti for full sikkerhet vil man ikke kunne få, sier Stoltenberg.

I ITALIA: President Donald Trump og førstedame Melania Trump vinker til reporterne på vei inn i Air Force One som skal ta dem fra Italia til Belgia onsdag. Foto: Riccardo De Luca , AP

Slik blir NATO-toppmøtet



Kampen mot terror er et av to hovedtema når NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Brussel torsdag ettermiddag til et kort toppmøte i NATOs nye hovedkvarter.

Åpningen av hovedkvarteret, hvor USAs president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Angela Merkel spiller hovedroller sammen med Stoltenberg, er symbolsk fordi det nye NATO-komplekset ikke vil være innflyttingsklart før tidligst i desember etter mange utsettelser.

Trump skal avduke et minnesmerke over terroren i hans hjemby New York 11.september 2001, mens Merkel skal overlevere en bit av Berlinmuren, som falt 11.november 1989.

Intern uenighet om koalisjonen



Helt opp til toppmøtet står NATO-landene fortsatt i en intern drakamp om hvorvidt alliansen skal gå inn som et fullverdig medlem av den USA-ledede koalisjonen mot IS, som ble dannet på NATOs toppmøte i 2014.

Stoltenberg sier at et fullt medlemsskap først og fremst vil være en politisk markering hvor NATO i så fall slutter seg til en allianse hvor samtlige medlemsland allerede er med.

NØLER: Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron er ikke sikker på hvor stor NATOs rolle i kampen mot IS bør være. Her på presidentpalasset. Foto: Stephane De Sakutin , AFP

Frankrike nøler



Frankrikes ferske president Emmanuel Macron skal ifølge VGs opplysninger være en av dem som fortsatt nøler overfor denne beslutningen. Den nye franske presidenten skal ha spilt inn tung skepsis mot at NATO trekkes inn i aktivitet og kostnader man ikke ser rekkevidden av.

Men Stoltenberg sier at det snarere er snakk om enklere koordinering om NATO er innenfor, samt en mulig økt innsats i NATOs luftovervåkning i regionen.

Det er også på tale å øremerke en egen koordinator mot terror i NATOs stab, noe som også er ment å svare opp ønsker fra Donald Trump om håndfaste bevis på at NATO gjør mer i kampen mot terror.

– Det er ingen som har etterspurt NATO i en rolle med kampstyrker i kampen mot terror. I det langt løp er det bedre at NATO hjelper landene til å ta vare på egen sikkkerhet, slik vi nå gjør i Afghanistan og Irak, sier Stoltenberg.

Statsminister Erna Solberg skal også delta på NATOs korte toppmøte torsdag.

Hun antydet overfor VG tidligere i uken at det kan være aktuelt å forlenge, og muligens forstørre, det norske engasjementet i Afghanistan.