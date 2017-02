Stoltenberg: Ser fremgang i samtaler med Russland

MÜNCHEN (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg liker dårlig at Sergei Lavrov kaller NATO Russland-rådet en «prateklubb». Stoltenberg sier at det tvert imot har vært konkrete tilnærminger mellom NATO og Russland det siste året.

– NATO Russland-rådet har hatt viktige samtaler om øvelser, om Ukraina og om sikkerhet i luftrommet over Østersjøen, sier Stoltenberg som svar på kritikken fra den russiske utenriksministeren tidligere lørdag.

Stoltenberg møtte Sergei Lavrov i et eget møte i München på fredag ettermiddag. Han sier nå at samarbeidet med Russland er bedre på flere områder:

Les Lavrovs kritikk her: Skylder på NATO for mangel på samarbeid

Møttes i fjor



Da han møtte Lavrov på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hadde ikke NATO Russland-rådet, NRC, møttes siden Ukraina-krisen.

Da ble de, ifølge Stoltenberg, enige om å gjenoppta møtene. I 2016 ble det avholdt tre møter i NRC, hvor Stoltenberg og de 28 NATO-ambassadørene møter Russlands ambassadør til NATO.

Les også: Ber Russland varsle sine øvelser

Men Stoltenberg bekrefter det Lavrov sa fra scenen i München tidligere lørdag, at NATO ikke er klare til å gjenoppta det militære samarbeidet.

– Men vi er klare til å gjenoppta militær kontakt, selv om vi ikke er det at vi skal samarbeide militært. Det diskuterte Lavrov og jeg i går. Så i fjor fikk vi på plass politisk kontakt, og nå går vi videre med militær kontakt, sier Stoltenberg.

Et annet område hvor det går riktig vei, er ifølge Stoltenberg, orientering om øvelser.

Briefet om øvelser



– Vi har gjennomført briefinger i Brussel om hverandres øvelser, men riktignok etter at de har funnet sted. Nå skal vi forsøke å sette opp briefinger i forkant av øvelser, sier han.

Men Stoltenberg legger til at Russland fortsatt ikke varsler alle øvelser, slik de er forpliktet til etter en internasjonal avtale:

– Russland følger ikke det såkalte Wien-dokumentet om varsling av øvelser. De gjennomfører mindre øvelser under varslingsgrensen på 13.000 mann, men hvor de holder flere mindre øvelser som egentlig er en større øvelse. Det som er en unntaksbestemmelse, er nå blitt Russlands hovedregel. Vi krever at de følger reglene, og vi forsøker å tette smutthull hvor de kan unngå internasjonal militær inspeksjon, sier han.

Flyr uten transponder



Stoltenberg mener også det er fremskritt i arbeidet med å redusere sjansen for uhell i luften, hvor kampfly opererer med avslått transponder slik at de ikke kan identifiseres.

Les mer her: Russland er en risiko for sivil flytrafikk

Lørdag møttes NATO-sjefen og den finske presidenten Sauli Niinistö for å legge planer for et ekspertsamarbeid om flysikkerhet:

– Finland har tatt ledelse i et arbeid for å få ned spenningen i luftrommet i Østersjøen. De har invitert militære eksperter til et møte 2. mars, for å se på hva de kan gjøre for å redusere faren for hendelser. Det er for tidlig å si hva de blir enige om, men det er bra at ekspertene setter seg sammen og snakker om dette. Jeg håper det kommer noe ut av det, sier Stoltenberg til VG.