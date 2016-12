Stoltenberg: Presset på forsvarsutgifter vil øke med Trump

BRUSSEL (VG) NATO-landene i Europa vil bli hardere presset av Donald Trump til å øke forsvarsutgiftene. Det slår NATO-sjef Jens Stoltenberg fast, seks uker før presidentskiftet i USA.

– Det kommer til å bli enda tydeligere fra USA, at de forventer at de europeiske landene gjør det de har lovet, å øke forsvarsbudsjettene og nå målet om to prosent av nasjonalprodukter, sier Stoltenberg til VG.

Det store spørsmålet internt i NATO er likevel: Vil de som ikke betaler nok i USAs øyne, risikere å bli oversett?

– Jeg er helt trygg på at USA kommer til å stå ved sine forsvarsforpliktelser, sier Stoltenberg.

Fikk forsikringer



– Det kan jeg si både fordi Trump har sagt det i telefonen med en rekke statsledere, og også til meg i en samtale vi hadde for noen uker siden. Og da kan jeg også vise til at Kongressen gjorde et tverrpolitisk vedtak nylig om en betydelig økning av amerikansk nærvær i Europa, sier Stoltenberg.

Frykten for å havne i skyggen er likevel til stede i enkelte NATO-land, når Trumps nye sikkerhetspolitiske team tar en nærmere titt på byrdefordelingen og hvor mye enkeltlandene yter til felles forsvar.

– Det kan utvikle seg til å bli en skjønnhetskonkurranse mellom NATO-landene, hvor de som betaler mest til forsvar vil være de landene USA vil samarbeide tettest med, sier en velplassert kilde i NATO-hovedkvarteret.

Toppmøte med Trump



Men ingen vet med sikkerhet om hva Trump konkret vil forlange av sine europeiske allierte.

NATO-landene venter å få de første signalene om hvilken vei Trump vil gå, når den nye forsvarsministeren James Mattis trolig møter NATOs forsvarsministere i februar.

Senere på våren vil det trolig bli et NATO-toppmøte Brussel med Trump og regjeringssjefene fra NATO-landene. Datoen er det imidlertid opp til den nye amerikanske presidenten å bestemme.

Slutten av mai er et sannsynlig tidspunkt, når den nye amerikanske presidenten også ventes til G7-toppmøtet i Italia.

Ikke krav om betaling



– Vi har aldri formulert vår sikkerhetsgaranti slik at man bare får garantien om man betaler. Det er en beskjed vi aldri har gitt eller kommer til å gi, sier Jens Stoltenberg.

– Men troverdigheten styrkes ved at alle bidrar. Vi beskytter hverandre, og store land budrar mer. Slik verden nå ser ut, trenger alle å bidra med to prosent av nasjonalproduktet. Det har president Obama sagt hver gang han har møtt i NATO. Vi må være forberedt på at president Trump vil være minst like tydelig på at statslederne gjør det de på to toppmøter har lovet hverandre, legger han til.

Brende og Søreide i USA

Både utenriksminister Børge Brende (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har allerede kastet seg rundt for å bli sett av det nye amerikanske lederskapet. I forrige uke var begge i USA for å komme i kontakt med Trumps overgangsteam.

Brende sier til VG at han er skråsikker på at diskusjonen fremover vil handle om forsvarsbudsjettene:

– Det tydelige signalet jeg fikk i New York og Washington i forrige uke, var at NATO-solidariteten står 100 prosent fast. Den står ikke opp til diskusjon. Men så kom det også klare signaler fra folk tett på den nye administrasjonen, at USA også vil styrke sitt forsvarsbudsjett og bli en enda sterkere forsvarsmakt, sier Børge Brende .

– Når de styrker sitt forsvar, vil det bli ytterligere økt søkelys på at Europa tar mer ansvar for å bygge et robust forsvar, legger han til.

Måles hyppig



Flere ganger i året lager NATO-hovedkvarteret i Brussel oversikter over medlemslandenes forsvarsbidrag, land for land, for å vise hele bildet.

Landene måles ikke bare opp mot det enstemmige målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar, men også deltagelse i NATOs felles operasjoner, bidrag til NATOs felles økonomi, og hvor mye de investerer i forsvarsmateriell.

Norge ligger godt under toprosentmålet, men over kravet om at 20 prosent av budsjettet skal investeres i nytt materiell.

– Norge vedstår oss de forpliktelsene vi har påtatt oss. Det er nettopp lagt en offensiv langtidsplan, som er godt mottatt, og det er bare USA som slår oss i NATO på bruken av penger på forsvar i forhold til innbyggertallet, sier Brende.

Kan komme endringer



Jens Stoltenberg åpner imidlertid for at det kommer endringer med Donald Trump;

– Det er ingen i dag som med sikkerhet kan beskrive alle elementene, og det kan komme endringer i klimaspørsmål eller handelspolitikk. Men når det gjelder bærebjelken i vårt kollektive forsvar, at NATO-samarbeidet videreføres ut fra prinsippet om at alle for en og en for alle, er det ikke tvil om, sier Stoltenberg til VG.

