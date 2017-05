Stoltenberg om Trumps språkbruk: – Uvant for mange

BRUSSEL (VG) President Donald Trump får kritikk i amerikanske medier for at han skjelte ut sine allierte i NATO på toppmøtet. Men nå tar NATO-sjef Jens Stoltenberg den amerikanske presidenten i forsvar.

Avisen New York Times spør fredag morgen på lederplass om hvorfor Trump behandler sine nærmeste allierte så dårlig.

I lederen beskrives Trump som er så besatt av to-prosentmålet og gammel gjeld, at han ikke klarer å uttrykke solidaritet og takknemlighet.

En stil han har



Men Jens Stoltenberg avviser at Trump og USA er i ferd med å skli ut av NATO-samarbeidet:

– Det han gjorde i går var å være tydelig og klar og direkte i sin tale. Det er en stil han har, og som er uvant for mange, sier Stoltenberg til norsk presse, dagen etter at NATOs stats- og regjeringssjefer ble stående skolerett for den amerikanske presidentens pengekrav.

Presset seg fram



VG viste torsdag kveld videoen som viser hvordan Trump presser seg forbi statsministeren fra Montenegro for å komme fremst i flokken av NATO-topper under omvisningen i NATOs nye hovedkvarter i Brussel.

Trumps voldsomme håndtrykk med Frankrikes nye president Emmanuel Macron omtales også som symbolet på Trumps første møte med NATO-kollegene.

KLEMTE TIL: Da Emmanuel Macron, den nye franske presidenten kom til NATO-toppmøtet klemte USAs president Donald Trump så hardt til hånden hans at knokene ble hvite. Foto: Benoit Doppagne , AFP

Også Trumps tale, hvor han ikke nevnte NATOs solidaritetserklæring i artikkel fem, blir bredt omtalt i internasjonale medier fredag morgen.

Var en mulighet



Flere, blant andre statsminister Erna Solberg reagerte på dette:

– Det hadde vært en mulighet, sa Solberg, men la til at han kan mene det, selv om han ikke sa det, sa hun til VG etter møtet torsdag kveld.

Men Jens Stoltenberg sier at Trump ved en rekke anledinger, overfor ham og andre NATO-ledere, har erklært full støtte til NATOs solidaritetspakt:

– Ingen her er i tvil om at USA er forpliktet av artikkel fem. Det har Trump selv gitt uttrykk for flere ganger. men det er kanskje viktigere at det ikke bare skjer i ord, men også i handling. USA øker nå sitt militære nærvær i Europa, sier NATO-sjefen.

40 prosent opp



Det store paradokset er at Trumps statsbudsjett, som ble lagt fram mandag, øker sitt militære Europa-budsjett med 40 prosent og sender ytterligere en mekanisert brigade over Atlanteren. Samtidig sier han at europeerne holder amerikanske skattebetalere for narr ved å ikke betale sin del av den felles forsvars-regningen.

– Det viser jo at USA fortsetter å investere i europeisk sikkerhet, sier Stoltenberg.

– Bekymrer det deg at disse styrkene kommer gjennom avtaler med enkeltland og ikke via NATO?

– Det meste USA gjør i Europa, er en del av USAs sikkerhetsgaranti til NATO og Europa, svarer han.

Gode nyheter



Jens Stoltenberg tror ikke at den strenge undertonen i Trumps tale om byrdefordeling til de europeiske lederne, vil bli misforstått eller tolket som trusler.

Han mener tvert imot at det er gode nyheter å rapportere om NATO-landenes økte bruk av penger til forsvar:

– Det er fult mulig å ha både et ambisiøst budskap og et positivt budskap om byrdefordeling; Vi ser nå at de europeiske landene begynner å lvere etter mange år med kutt. Nå er økningen begynt å komme. Et av mine viktigste budskap er at USA også bør se det skiftet, sier Stoltenberg,

Han viser til Trumps eget utsagn i Kongressen om de europeiske forsvarsbudsjettene:

– Han sa det selv; Pengene renner inn, sier Stoltenberg.

