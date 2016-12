Stoltenberg om Putins mykere linje: Ord er viktig, handling er viktigere

BRUSSEL (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg ønsker et nytt møte mellom NATO og Russland, men partene er foreløpig ikke enige om rammen for møtet.

NATO-sjefen sier til VG før utenriksministrene i alliansen møtes i Brussel tirsdag, at han har merket seg hvordan den russiske presidenten Vladimir Putin tonet ned retorikken mot vesten da Putin talte til parlamentet om «rikets tilstand» i Moskva i forrige uke:

– Jeg ønsker velkommen enhver nedtoning av den harde retorikken. Jeg mener at ord har betydning og er viktig. Men handling er enda viktigere, sa Stoltenberg på vei inn til møtet tirsdag formiddag.

Les også: Beskylder Russland for avtalebrudd



Forsvarskutt



I talen forrige torsdag strakk den russiske presidenten ut en hånd til USAs påtroppende president Donald Trump, og ønsket et tettere samarbeid også med andre land.

Russiske medier har også meldt at det russiske forsvarsbudsjettet vil bli kuttet med 26 prosent, eller 100 milliarder kroner i 2017, ifølge Aftenposten.

Stoltenberg gjør det imidlertid klart at NATO ikke har tenkt å endre sin Russland-linje ut fra de nye signalene fra Moskva:

To spor mot Russland



– Vi fortsetter vår tilnærming til Russland langs to spor. Vår dialog er basert på styrke, avskrekking og kollektivt forsvar, samtidig som vi ønsker å holde kanalene for dialog, sier Stoltenberg.

– Det var mitt første budskap da jeg kom til NATO 1.oktober 2014, og det gjelder fortsatt. Alt som kan bedre forholdet til Russland ønsker vi velkommen, spesielt når spenningen er høy. Vi vil ikke ha en ny kald krig, men jobber tvert imot for et bedre forhold til Russland, sier Stoltenberg.

Les også: Bekymret etter møte med Lavrov

NATO Russland-rådet har møttes to ganger i 2016, og Stoltenberg sier at det nå arbeides med en dato, en ramme og en dagsorden for et nytt møte. Han kan ikke si om det blir før jul, men håper det kan holdes i nær framtid.

Åpen og ærlig



– Vi mener det er viktig å sette oss ned med dem, også for å diskutere de spørsmålene der vi er uenige. Vi har tidligere diskutert Ukraina med Russland, men vi er fortsatt uenige. Men åpne og ærlige diskusjoner er viktige, derfor ønsker vi å holde dialogen åpen, sier Stoltenberg.

Han har tidligere sagt til VG at Russland representerer en fare for sivil luftfart. NATO-sjefen viser til Tyrkias nedskyting av et russisk kampfly i november 2015 som et eksempel på behovet for reduksjon av risiko.

– NATO ønsker gjensidige avtaler om åpenhet og reduksjon av risiko. Vi ønsker at mekanismene som er avtalt om internasjonale observatører på hverandres øvelser, skal fungere. Det gjelder å unngå at situasjoner spinner ut av kontroll, sier NATO-sjefen.

Global stormakt



Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Forsvarets E-tjeneste, mener imidlertid at president Putin er en mester til å tilpasse retorikken etter situasjonen:

«Putins visjon er et Russland med ambisjoner om å være en global stormakt, klar til å fylle de vakuum USA og EU kan komme til å etterlate i årene som kommer. Landets svake ressursbase gjør dette til en ambisjon om å bokse langt over sin vektklasse. Slikt kommer det sjelden noe godt ut av. Russland fortsetter å representere en betydelig langsiktig utfordring både globalt og for oss som liten nabo», skrev Grandhagen i en oppdatering på sin Facebook-side på søndag.