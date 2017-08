Stoltenberg med nye anklager mot Russland

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg anklager på nytt Russland for å destabilisere Europa.

– Vi har jobbet aktivt for å fremme et strategisk partnerskap med Russland etter den kalde krigen, sa Stoltenberg under en forsvarskonferanse i Roma torsdag.

– Russlands aggressive oppførsel har imidlertid undergravd stabiliteten og sikkerheten i Europa, la han til.

Russlands annektering av Krim-halvøya og støtte til opprørere i Øst-Ukraina har ført til en kraftig forverring i landets forhold til vestlige land.

LES OGSÅ: Så nær har NATO og Russland vært storkonflikt.

NATO har trappet opp sitt nærvær i østeuropeiske land og alliansen har blant annet stasjonert styrker i Estland, Latvia, Litauen og Polen, til protester fra Moskva.

– Russland fortsetter å destabilisere Øst-Ukraina. Det er en konflikt der nærmere 10.000 ukrainere er drept og dette har endret hele sikkerhetskonteksten enormt, sa Stoltenberg.

Han understreket samtidig at NATO ikke er ute etter noen konfrontasjon med Russland og mener dialog er veien å gå.