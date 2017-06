Stoltenberg enig med Merkel

WASHINGTON D.C. (VG) Etter NATO-toppmøtet for halvannen uke siden sa Angela Merkel at Europa nå må ta skjebnen i egne hender. NATO-sjefen sier Europa må ta mer ansvar.

– Det Merkel ga uttrykk for var at Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet. Det er jeg enig i. Jeg mener at det har vært et viktig budskap fra NATO lenge, at europeiske NATO-land må investere mer i egen sikkerhet, sier Jens Stoltenberg på spørsmål fra VG om hva han tenker om Merkels kommentar.

Han presiserer at han ikke mener at de europeiske medlemslandene må ta mer ansvar for egen sikkerhet som alternativ til NATO, men ved å styrke den europeiske pilaren av organisasjonen.

– Det er noe som heldigvis også er i ferd med å skje, mener Stoltenberg.

Den tyske forbundskansleren uttalte at tiden da Europa kunne stole fullstendig på andre er i ferd med å forsvinne.

– Det har jeg lært de siste dagene, sa Merkel etter blant annet å ha hørt USAs president, Donald Trump, holde en tale til lederne av de andre NATO-landene der han ikke en eneste gang kom inn på den såkalte Artikkel 5.

Den som forteller at dersom et medlemsland blir angrepet så er det å regne som et angrep på alle landene. Mandag skrev amerikanske medier at dette kom som en overraskelse selv på Trumps eget nasjonale sikkerhetsteam. De trodde hele tiden han spesifikt skulle nevne artikkel fem.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som lå bak hans valg av ord. Det viktige for meg er at de kollektive forsvarsforpliktelsene i NATO er traktatfestet i Washington-traktaten, og det gjelder selvsagt også USA, sa Stoltenberg, da han mandag kveld amerikansk tid møtte norsk presse utenfor det fasjonable Ritz Carlton-hotellet i USAs hovedstad.

NYTT MEDLEMSLAND: Montenegro ble mandag NATOs 29. medlemsland.

En smokingkledd Stoltenberg var da på vei inn til gallamiddag arrangert av tenketanken Atlantic Council. Der skulle Norges tidligere statsminister motta en ærespris for sitt internasjonale lederskap.

Fire andre priser, i ulike kategorier, ble også delt ut. Blant annet til bilprodusenten Fords konsernsjef, William C. Ford jr., for hans lederskap innen næringsliv.

Blant de rundt 800 gjestene i gallakjoler og smoking var blant annet USAs visepresident Mike Pence og landets tidligere utenriksminister Madeleine Albright ventet.

Tidligere på dagen deltok Stoltenberg i en markering i det amerikanske utenriksdepartementet av at Montenegro ble innlemmet som Natos 29. medlemsland. Der var han sammen med Montenegros statsminister Dusko Markovic, mannen som under toppmøtet i Brussel ble fysisk dyttet til siden av Trump.

At Trump er omstridt, blant annet på grunn av innholdet i mange av sine twittermeldinger, har selvsagt ikke gått NATOs generalsekretær hus forbi. Senest mandag tvitret Trump om Londons ordfører.

– Han uttrykker standpunkter som er omstridte på en del områder. For eksempel i forhold til klimapolitikk og innreiseforbudet. Det er saker der det er diskusjon, ikke minst her i USA, men min og NATOs hovedoppgave er det kollektive forsvaret, og der ser vi at USA styrker sitt nærvær i Europa, sier Stoltenberg, og viser til at Trump i sitt budsjettforslag har foreslått å øke bevilgningene til dette med 40 prosent.

Uenigheter

I en tid der Merkel gir uttrykk for at man ikke lenger kan regne med USA og Storbritannia etter Trumps tale i Brussel og Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU, og der den amerikanske presidenten vil trekke USA ut av Parisavtalen, erkjenner den tidligere spesialutsendingen for klima i FN at det er uenighet om viktige spørsmål blant de mektige landene i verden.

– Det gjelder for eksempel klimapolitikk og handelspolitikk, og det pågår også en diskusjon om alt som handler om byrdefordeling i NATO.

Generalsekretæren tror likevel at organisasjonen står sterkt selv om samarbeid ser ut til å vike på andre fronter.

NATO har opplevd uenigheter og strid tidligere, sier Stoltenberg, som viser både til Suez-krisen på 50-tallet og den mer moderne Irak-krigen.

– Men hele tiden har NATO greid å samle seg om hovedoppgaven, å forsvare hverandre basert på prinsippet «en for alle, alle for en». Min oppgave er å håndtere den uro og usikkerhet som er, både utenfor alliansen og i alliansen. Det gjør jeg ved å vise til det som faktisk skjer. Vi gjennomfører den sterkeste styrkingen av vårt kollektive forsvar siden slutten av den kalde krigen, slår Stoltenberg fast.