Stoltenberg benekter press fra Trump

NATO avviser påstandene i Washington Post om at USAs neste president Donald Trump har lagt press på Jens Stoltenberg for å få ham til å kvitte seg med sin nestkommanderende.

Den erfarne amerikanske politikeren og diplomaten Rose Gottemoeller ble utnevnt til NATOs visegeneralsekretær, og nummer to i NATO etter Jens Stoltenberg, tidligere i høst.

Ifølge den amerikanske avisen Washington Post har Donald Trump lagt press på Stoltenberg får å få ham til å kvitte seg med Gottemoeller.

Hun er erklært demokrat og var viseutenriksminister for rustningskontroll og internasjonal sikkerhet i Obama-administrasjonen.

Møtte Stoltenberg



Ifølge Washington Post sa Stoltenberg seg villig til å undersøke om Gottemoeller kunne byttes ut.

Kilden til den amerikanske storavisen skal være i Trumps overgangsteam. Avisens opplysninger er at en person fra Trump-teamet møtte Stoltenberg i Brussel i november, og ba ham erstatte Gottemoeller med en annen. Hvis det ikke skjedde, ville Trump-administrasjonen sørge for at hun ble marginalisert.



Ikke tema



– Generalsekretær Stoltenberg snakket med USAs påtroppende president Trump den 19. november og dette temaet ble ikke tatt opp, skriver NATOs talsperson Oana Lungescu i en tekstmelding til VG.

Hun legger til at hverken Stoltenberg eller Gottemoeller har hatt kontakt med andre i overgangsteamet til den påtroppende presidenten.

Full støtte



– Visegeneralsekretær Gottemoeller har full støtte fra generalsekretæren og NATOs råd, understreker Lungescu.

NATO presiserer tirsdag morgen at NATOs amerikanske nestkommanderende er valgt ut fra sine kvalifikasjoner og erfaring, blant flere andre kandidater, og at hun ikke er utnevnt av amerikanske myndigheter.

Det er NATOs generalsekretær som formelt utnevner sin visegeneralsekretær, får VG opplyst.



