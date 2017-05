Solberg og Merkel taper NATO-kamp om bistandspenger

Erna Solberg og Angela Merkel har ikke vunnet frem i NATO med ønsket om at størrelsen på medlemslandenes bistandsbudsjetter skal tas hensyn til innenfor to-prosentmålet.

Torsdag ettermiddag skal den norske statministeren møte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i NATOs hovedkvarter i Brussel.

Møtet mellom Solberg og Stoltenberg inngår i en serie formøter som Stoltenberg holder foran NATOs mini-toppmøte med Donald Trump og alle NATOs stats- og regjeringssjefer i Brussel om tre uker.

Etter de lukkede konsultasjonene mellom NATO-ledelsen og medlemslandene opp mot toppmøtet 25.mai, er det klart at Tyskland og Norge ikke har fått støtte til tanken om å ta hensyn til størrelsen på medlemslandenes bistandsbudsjetter.

Flere kilder sentralt i NATO bekrefter dette overfor VG.

Tre mål på C



På toppmøtet i Brussel 25.mai må alle NATOs medlemsland legge fram en nasjonal plan for å nå tre overordnede mål som handler om bidrag til NATOs felles forsvar.

Ifølge VGs opplysninger jobber regjeringen nå med den norske planen, og hva Erna Solberg skal melde til NATO-landenes toppledere om tre uker.

I et VG-intervju i Washington i påsken, beskrev Stoltenberg disse tre målene.

Det handler om «cash, contributions og capabilities».

Tyskland: 1,2 prosent



– Jeg får ikke til tre ord på C på norsk, men det handler om penger til landenes egne forsvar, om styrkebidrag til NATOs operasjoner, og om direkte bidrag til NATOs felles behov, sa generalsekretæren.

Tyskland bruker 1,2 prosent av BNP på forsvar, men den norske andelen i 2016 var på 1,55 prosent, ifølge NATOs offisielle statistikk.

I vinter gikk forbundskansler Angela Merkel ut mot det forsterkede pengkravet fra USAs nye president Donald Trump, og sa at landenes bistand til svake stater og til FN også har betydning for Europas felles sikkerhet, og at de derfor burde telle med i NATOs mål.

Den norske statsministeren Erna Solberg (H) hengte seg på sin nære politiske allierte Merkel.

I et VG-intervju i februar påpekte Solberg at USA ligger langt under FNs norm om å bruke 0,7 prosent av BNP på bistand.

Må rapportere årlig



Ifølge VGs opplysninger skal det nå være enighet mellom NATO-landene om å hente inn årlige rapporter fra alle de 28 medlemslandene (29 når Montenegro blir medlem senere i år):

** Alle landene skal ha en nasjonal plan som angir veien mot målet om to prosent av BNP innen 2024, og at 20 prosent av dette skal være investeringer i nytt forsvarsmateriell.

** Ved utgangen av hvert år skal NATO-landene rapportere inn til NATO hvordan de ligger an.

** De skal også rapportere om planlagte investeringer i felles forsvar som NATO trenger, og de skal angi hva hvilke styrkebidrag de vil stille til NATOs felles operasjoner og staber, som i Afghanistan, på Balkan og andre steder.

** En samlet rapport skal offentliggjøres på NATOs faste forsvarsministermøte i februar hvert år.

Kort møte



NATO-toppmøtet 25.mai i Brussel er ikke noe toppmøte, men et kort ettermiddagsmøte mellom landenes stats- og regjeringssjefer, sa Jens Stoltenberg da han møtte EU-parlamentets utenrikskomité i en åpen høring onsdag.

Møtet er det første i NATO for Donald Trump på hans første Europa-tur som USAs president.

Også den nye franske presidenten kommer. Om det blir Marine Le Pen eller Emmanuel Macron, avgjør de franske velgerne på søndag.

– Det blir et kort møte, men et viktig møte, sa Stoltenberg.

Han opplyste at møtet vi ha to hovedtemaer: Samarbeidet mellom NATO landene over atlanteren og byrdefordelingen mellom medlemslandene er det ene. Det andre er kampen mot terror, hvor Donald Trump tidligere mente at NATO var utdatert.

Men etter å ha hatt Jens Stoltenberg på besøk i påsken, snudde Trump:

– Jeg sa at NATO er utdatert, det er ikke lenger utdatert, sa han etter møtet.