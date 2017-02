Søreide: Kan ikke garantere at Norge når to prosent

BRUSSEL (VG) Når Donald Trump kommer til NATOs toppmøte i mai, må Erna Solberg og regjeringssjefene legge fram hver sin plan for opptrapping av forsvarsbudsjettet mot toprosentmålet.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at hun ikke leser USAs nye varsel til sine allierte om forpliktende planer, som et ultimatum.

Hun satt inne på NATO-møtet og hørte på da USAs forsvarsminister James Mattis krevde at alle land må øke sine forsvarsbudsjetter, eller risikere at amerikanerne «modererer sin forpliktelse» overfor landene som ikke øker.

Øker år for år



Når hun blir spurt om Norge vil innfri målet, eller risikere mindre amerikansk oppmerksomhet viser den norske forsvarsministeren til den nylig vedtatte Forsvarets langtidsplan:

– Vi skal øke våre forsvarsutgifter år for år de neste 20 årene, og allerede i år skal vi bruke 2,2 milliarder kroner mer, sier Eriksen Søreide til VG.

Hun kan ikke garantere at Norge lander på to prosent, men sier at det viktigste er at budsjettene øker bevilgningene både til eget lands forsvar - og til NATOs fellesforsvar.

Ta en større del



– Hvis amerikanerne skal fortsette å engasjere seg i NATO, fortsette å betale for europeisk sikkerhet, så må europeerne ta en større del av ansvaret, legger hun til.

Den norske planen når ikke toprosentmålet i 20-årsperioden den peker fram mot, men den norske forsvarsministeren mener at NATO også må se på at Norge overoppfyller kravet til budsjettets andel av investeringer, minimum 20 prosent.

– Det er ikke mulig å si hva BNP er om 10 år eller om 20 år. Men regjeringen har sagt at vi skal bruke 180 milliarder mer på forsvar over 20 år. Den planen har fått en god mottagelse i NATO, og også i USA, sier Eriksen Søreide.

Hun mener at signalene fra USA ikke er nye, men ble nå sagt med andre ord av forsvarsminister Mattis.

Sp: Må opp på to prosent



Senterpartiet vedtok på landsmøtet i fjor at Norge må ha som mål å komme opp på to prosent. Programutkastet til årets landsmøte er enda tydeligere: To prosent innen 2024.

– Vi bygde ned i fredelige tider, men nå er det mer urolige tider, og vi må ta konsekvensene av det, sier Sps forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete til VG.



De vil at Norge helt klart skal forplikte seg.

– Jeg mener det er veldig viktig at det målet blir en målsetting for alle Nato-landene. Vi vet at det ikke skjer over natten, vi må ha en opptrapping. Jeg synes det er veldig synd at langtidsplanen vi har vedtatt nå ikke oppfyller det målet, og det tror jeg vi vil måtte gjøre noe med, sier Navarsete til VG.

Flere kommer etter



Jens Stoltenberg har for sin del sagt at byrdefordelingen har vært øverst på hans liste i alle NATO-hovedsteder siden 2014.

USA, Polen, Estland og Hellas brukte mer enn to prosent av BNP på forsvar i 2016, viser ferske tall fra NATO. Nå sier Stoltenberg at også Latvia, Litauen og Romania varslet inne på forsvarsministermøtet at de vil nå to prosent om kort tid.

