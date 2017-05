Slik vil Stoltenberg bekjempe terror

BRUSSEL/OSLO (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg samler i dag NATO-landene for å ruste opp kampen mot terror. Han skisserte før møtet hva de vil gjøre.

NATO-sjef Jens Stoltenberg møtte pressen klokken ni torsdag morgen, før NATOs toppmøte i Brussel i kveld.

– Om få timer vil NATO-møtet beslutte hva vi skal gjøre for å trappe opp kampen mot terror og hvordan vi skal få til en fornufig fordeling av utgiftene, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Tiltakene



Han skisserte flere tiltak:

– NATO-toppmøtet torsdag kveld vil vedta at NATO nå går inn som fullt medlem i koalisjonen mot IS, som USA leder.

– Vi skal avgjøre videre satsning i Afghanistan. Vi vil bidra med kampstyrker, men vi skal støtte Afghanistan med å bekjempe terrorgrupper, inkludert IS.

– NATO oppretter en egen gruppe i NATO-kvarteret, som skal samordne, skaffe og bidra med etterretningsinformasjon, blant annet når det gjelder fremmedkrigere. NATO vil styrke sin etterretning og evnen til å overvåke luftrommet over land som Irak og Syria.

– Vi vil trappe opp overvåkingen med våre AWACs fly.

– NATO skal ha en egen koordinator mot terror i sitt hovedkvarter.

Krever plan fra hvert land



Han sa også at de vil diskutere behovet for økte økonomiske bidrag og understreket behovet for at alle NATO-landene må forholde seg til kravet om at de skal bidra med to prosent av sitt lands bruttonasjonalprodukt.

Stoltenberg sier de i dag vil legge frem planer som gjør at alle de 28 NATO-landene forplikter seg.

– Vi foreslår at det utarbeides nasjonale planer hvert år, som hvert enkelt land skal forplikte seg til.

Manchester og Trump



Rammen om NATO-toppmøtet er tragisk og spent.

Terroraksjonen i Manchester legger et tungt press for å bekjempe terroren og det var ikke uten grunn at Stoltenberg offentliggjorde at den nye gruppen de skal opprette i hovedkvarteret, skal ha fremmedkrigere som viktig arbeidsfelt.

Det knytter seg også stor spenning til USA-president Donald Trumps første møte med NATO i Brussel.