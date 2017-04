Slik skal NATO-landene innfri Trumps forsvars-regning

USAs president Donald Trump vil garantert fortsette pengeutpressingen mot de andre NATO-landene når NATO-sjef Jens Stoltenberg kommer til Det hvite hus onsdag kveld.

I mars ble det dårlig stemning i Det ovale kontor da Trump overrasket Tysklands forbundskansler Angela Merkel, angivelig med et krav om 3200 milliarder kroner for USAs forsvar av landet gjennom de siste 15 årene.

Nå jobber Stoltenberg med en plan for å imøtekomme amerikanernes krav. Det er ventet at NATO-sjefen vil presentere en slik skisse for USAs president når de møtes i Washington.

Men Stoltenberg avviser at planen kommer bare fordi Trump krever det:

– Byrdefordeling handler ikke om å «please» USA, men om at de europeiske landene og Canada må investere mer i egen sikkerhet, sa Stoltenberg etter NATOs utenriksministermøte i mars.

Tyskland svarer: Vi skylder ikke NATO enorme summer

Frist innen mai



MILLIARDKRAV: 17.mars tok Donald Trump imot Angela Merkel i Det hvite hus, og konfronterte henne med et enormt økonomisk krav om forsvarsutgifter. Foto: Saul Loeb , AFP

USA har gitt NATO-landene frist fram til NATO-toppmøtet i Brussel på Kristi Himmelfartsdag, 25.mai, med å komme opp med nasjonale planer for opptrapping.

Forberedelsene til dette toppmøtet er tema på møtet mellom Stoltenberg og Trump onsdag kveld, opplyser NATO.

Det er ventet at Trump og Stoltenberg vil holde en felles pressekonferanse i Det hvite hus sent onsdag kveld, når møtet er over.

– Jeg ser frem til å møte president Trump og hans sikkerhetspolitiske rådgivere i Washington på onsdag, sier Stolteberg til VG og legger til:

– Viktige politiske spørsmål for NATO står på dagsorden, blant annet hvordan NATO kan bidra ytterligere til å bekjempe internasjonal terrorisme - og en mer rettferdig byrdefordeling mellom USA og andre allierte. Dette styrker både vår felles sikkerhet og det transatlantiske båndet ytterligere.

Penger på bordet i år



USA har krevd at NATO-toppmøtet 25. mai må komme adskillige skritt nærmere to prosent-mål:

– Innen året er over, skal alle allierte enten ha nådd målet (om to prosent av BNP til forsvar) eller ha planer for hvordan målet skal nås, og hvordan de skal nå det med årlige milepæler, sa Trumps utenriksminister Rex Tillerson til sine NATO-kolleger 31.mars.

Moderere forpliktelser



Tillerson sa ikke hvordan USA vil reagere om landene ikke har med seg slike konkrete planer til Brussel-møtet.

Men i februar truet forsvarsminister James Mattis med at USA vil «moderere sine forpliktelser» om NATO-landene ikke betaler.

Over vinteren har NATO-sjefen jobbet hardt for å finne en balanse mellom Trumps knallharde krav om at andre må ta en større del av regningen, og de europeiske landenes nøling med å bla opp mer penger til sine forsvarsbudsjetter.

Jens Stoltenberg har allerede varslet at NATO-landene sannsynligvis vil enes om slike nasjonale planer med milepæler, slik Trump har krevd.

Slik skal de betale



Disse planene kan ha tre deler, ifølge Stoltenberg.

** En plan for hvordan hvert enkelt land skal nå delmålet om 20 prosent av forsvarsbudsjettet innen 2024. Dette er er mål som Norge ligger an til å innfri, selv om Norge «bare» bruker rundt 1,6 prosent av BNP på forsvar.

** En plan for å investere i NATOs felles kapasiteter, som kan være direkte støtte til NATO-prosjekter som at flere land går sammen om å kjøpe overvåkningsfly, kampfly eller andre kapasiteter som stilles til NATOs disposisjon.

** En plan for hvordan landene vil bidra til NATOs felles operasjoner, treningsmisjoner og andre NATO-oppdrag. NATO har fortsatt betydelige styrker i Afghanistan, men har erfart fallende interesse fra medlemslandene for å delta i operasjonene. NATO har også satt opp trening og kapasitetbygging i land som Irak, Jordan og Tunis, og vurderer det samme i Libya.

Kapasitetsbygging



Foran møtet mellom Trump og Stoltenberg har NATO varslet at NATOs innsats i kampen mot terror blir et annet hovedtema.

Jens Stoltenbergs foretrukne spor har vært å tilby land i Midt-Østen og Nord-Afrika soldater som kan trene og mentorere lokale soldater for å bygge opp landenes egen kapasitet til å berolige og forsvare seg.

Etter USAs rakettangrep mot Syria fredag før påske, er det ventet at Trump vil utfordre NATO-landene til å yte mer i kampen mot terror i Midt-Østen.

– Dels er Mattis opptatt av at vi skal fortsette å gjøre den jobben vi gjør for å hindre at Afghanistan skal bli et friområde for terror, og dels diskuterte vi hvordan NATO kan trappe opp støtten til den USA-ledede koalisjonen mot IS, sa Stoltenberg til VG etter å ha møtt forsvarsminister Mattis i Washington for tre uker siden.

Dementerte terror-påstand



NATO-sjefen motsto fristelsen til å reagere da Trump, i valgkampen, kalte NATO for utdatert og gammeldags.

Men Stoltenberg gjorde ett unntak i august i fjor, da han lot sin presseavdeling dementere Trumps påstand om at det var hans kritikk som førte til at NATO brått trappet opp kampen mot terror.

