Se her, Trump! Nå bruker Europa mer på forsvar

BRÜSSEL (VG) På ett år økte NATO-landene, uten USA, sine forsvarsbudsjetter med 3,6 prosent.

Det opplyste en fornøyd generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i NATOs hovedkvarter i Brussel tirsdag formiddag..

– Dette er betydelig høyere enn det vi hadde sett for oss. Det tilsvarer mer enn 10 milliarder dollar mer til vårt felles forsvar i 2016, sammenlignet med året før. Men det er ikke nok. Det er avgjørende at vi fortsetter å øke, sa Stoltenberg.

NATO-sjefen sammenlignet økningen med det norske forsvarsbudsjettet, og sa at økningen fra 2015 til 2016 er større enn det Norge bruker på sitt forsvar årlig.

VGs leder: Viktig uke for verdens sikkerhet

Men er det nok?

Tallene kommer garantert til å bli studert nøye hos president Donald Trump i Washington, som gjentatte ganger i valgkampen fjor sa at USA tar en altfor stor del av regningen for felles forsvar i NATO, og at dette nå må ta slutt og de andre landene bidra mer.

Men Stoltenberg sier at han har snakket med både Trump, hans nye forsvarsminister James Mattis, og den ferske utenriksministeren Rex Tillerson i telefonen, og at alle tre har forsikret ham om at USA stiller opp bak NATO-forpliktelsene 100 prosent:

– Både presidenten, utenriksministeren og forsvarsministeren har overfor meg uttrykt sterk støtte til NATO-medlemskapet, sa Stoltenberg.

Venter på USA



Onsdag ettermiddag kommer USAs nye forsvarsminister James Mattis til sitt første møte med sine kolleger i NATO.

Både USA og flere av NATO-landene sier at de kommer til Brussel for å lytte til hverandre. Erfarne NATO-diplomater har de siste dagene moret seg over det faktum at noen faktisk må snakke for at de andre skal ha noe å lytte til.

Men ingen vet med sikkerhet hva Mattis har med til sitt første forsvarsministermøte i NATO.hovedkvarteret.

– Vi ser alle fram til at han kommer i morgen, sette oss ned med ham og snakke om en rekke temaer, også NATOs rolle i å bekjempe terror. Men bruken av penger på forsvar er fortsatt på toppen av vår agenda sammen med felles forsvar, og det er understreket flere ganger av den nye administrasjonen, sier Stoltenberg.

Fra Norge deltar forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på forsvarsministermøtet.

Taus om Flynn

Stoltenberg ble bedt om å kommentere nattens store nyhet om at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har trukket seg.

– Det er det ikke opp til meg å kommentere. Det skjer iblant at NATO-land skifter ut sine topprådgivere, sa Stoltenberg.

Skal møte Lavrov

Stoltenberg bekreftet at han skal møte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i München kommende helg. De to hadde samtaler på sikkerhetskonferansen både i München i fjor og året før.

– Vi arbeider kontinuerlig med hvordan vi kan øke åpenheten i forholdet mellom Russland og NATO, og det vil bli tema også på dette møtet, sier Stoltenberg.

Les også: Russiske missiler stresser NATO-sjefen

På spørsmål om viktigheten av at NATO-landene når to prosent-målet, trekker Stoltenberg inn sine to telefonsamtaler med USAs president Donald Trump.

– Begge gangene jeg har snakket med Trump, har han tydelig bekreftet sin fulle støtte til NATO, men samtidig har han i begge samtalene understreket viktigheten av rettferdig ansvarsfordeling. Han sier det er viktig at de som i dag bruker mindre enn to prosent, øker innsatsen. Der er jeg enig med ham, sier Stoltenberg.

Forsvarssjefen: Russland prøver å undergrave NATO

Saken fortsetter under VGTV-klippet.

Trumps team til Europa

I etterkant av forsvarsministermøtene skal det holdes et møte i den store Anti-ISIL-koalisjonen. Der deltar også den norske forsvarsministeren. Like etterpå drar Mattis, Eriksen Søreide og en rekke andre fra NATO-møtet videre til den årlige sikkerhetskonferansen i München.

USA har meldt at visepresident Mike Pence kommer til Munchen sammen med utenriksminister Rex Tillerson og en rekke andre høytstående amerikanske politikere.

I München treffer de altså Stoltenberg, i tillegg til vår egen statsminister Erna Solberg, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, blant andre.