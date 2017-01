Russland føler seg truet av NATO-soldater i Polen

BERLIN (VG) Russland føler seg truet av at NATO-soldater er på plass i nabolandet Polen før planlagt tid.

Rundt 1.000 av det som skal bli 4.000 NATO-soldater i Polen, kom tidligere denne uken på plass. Soldatene er en del av den største NATO-operasjonen i Europa siden den kalde krigen og et lenge planlagt svar på det NATO opplever som en økt trussel fra Russland, men soldatene skulle egentlig ikke utplasseres før senere denne måneden.

Russerne sier de opplever det som et aggressivt trekk fra NATO når soldatene har kommet før den estimerte ankomsten.



– Vi ser dette som en trussel. Disse handlingene truer våre interesser og vår sikkerhet. Særlig når det dreier seg om en tredjepart som bygger opp sitt militære nærvær ved våre grenser, sa president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitry Peskov til pressen denne uken.

ØNSKES VELKOMMEN: Polske myndigheter har ventet lenge på de amerikanske NATO-soldatene. FOTO: AFP

– Russisk retorikk



Det aktuelle spente forholdet mellom øst og vest som VG nylig har omtalt i en serie artikler, viser seg nok en gang. Snart vil russerne dessuten se hundrevis av væpnede kjøretøy som har blitt transportert fra USA til Tyskland, komme på plass i Polen.

Det er ingen overraskelse at Kreml betegner dette som aggresjon fra NATO, sier Jakub M. Godzimirski, forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved NUPI, til VG.

– Det meste virker truende på Russland i den situasjonen landet er i nå. Det er en del av den russiske retorikken å fremstille seg som et offer for aggresjon fra NATO. Her er det snakk om en begrenset styrke som har vært varslet lenge. Det burde ikke komme overraskende på Russland, selv om implementeringen skjer noen uker før det var varslet, sier forskeren.

Spekuleres i Trump-mistro



Avgjørelsen om å fremskynde utplasseringen av NATO-soldatene ble tatt i forrige måned. Det spekuleres i at grunnen til fremskyndingen er at Obama ville sikre seg at dette ble gjennomført uten å risikere at Trump, som under presidentkampanjen har vist seg langt mer Russland-vennlig enn sin forgjenger, skulle endre på planene, skriver The Guardian.

BEKYMRET OVER RUSSISK INNFLYTELSE: : USAs avtroppende president Barack Obama har advart sin etterfølger Donald Trump mot å gi etter overfor Russland.FOTO: AFP



Mens forholdet mellom Russland og NATO har vært svært anspent under Obamas tid som president, har Donald Trump under valgkampen snakket varmt om Russlands Putin, og blant annet hintet om at han kan komme til å anerkjenne det annekterte Krim som russisk.

– Det finnes nok en viss mulighet for at innsettelsen av Trump kan ha noe med at soldatene utplasseres før forespeilet tid, men vel så viktig er det nok at det har vært et trykk fra polske myndigheter for å få på plass disse soldatene, sier Godzimirski ved NUPI.

– Vil minne om Kaliningrad

I helgen vil NATO-soldatenes ankomst til Polen bli formelt markert i en seremoni. Selv om Putin uttrykker misnøye med utviklingen, er det liten grunn til å tro at Russland vil svare med å sette nye soldater ved NATOs grenser, mener Jakub M. Godzimirski.

– Russland har mer enn nok av soldater og vil nok heller ikke nøle med å minne NATO på hvilke våpen de har i Kaliningrad, som kan brukes hvis det skulle bli behov for det, sier NUPI-forskeren til VG.

