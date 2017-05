Russisk nærkontakt med norsk fregatt

To russiske kampfly var i nærkontakt med den norske fregatten KNM Roald Amundsen i Østersjøen 16.mai, bare en drøy uke før NATO-landenes stats- og regjeringssjefer holder toppmøte i Brussel.

50 nautiske mil øst for den svenske øya Gotland, i internasjonalt farvann, fikk NATOs stående marinestyrke besøk av to russiske SU24 kampfly.

De russiske flyene passerte NATO-fartøyene tre ganger før de forsvant. Hendelsen førte også til at Sverige sendte kampfly på vingene fra sin base på Gotland.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har tidligere beskyldt Russland for å opptre uansvarlig i luften.



Men denne gangen holdt russerne behørig avstand.

Udramatisk

– Vi vurderer hendelsen som udramatisk, sier Sjøforsvarets kommunikasjonssjef, Per Rostad, til VG.

Det var langt mer dramatisk for de ombord på USS Donald Cook i april i fjor, da russiske fly passerte bare 23 meter fra broen på det amerikanske marinefartøyet.

Mer NATO i øst



NATO har trappet opp sitt nærvær i Østersjøen og Baltikum, og i år skal fire nye flernasjonale bataljonstridsgrupper under NATO-kommando utplasseres i Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Et norsk kompani fra Telemark Bataljon skal om kort tid være på plass i Litauen som en den av NATOs «snubletråd» med det formelle navnet NATO Enhanced Forward Presence.

Norsk ledelse



Ifølge Per Rostad er KNM Roald Amundsen lederfartøy for NATO-flåten i øyeblikket. Den nederlandske fregatten Evertsen og et latvisk minerydderfartøy seilte sammen med Roald Amundsen da de russiske flyene kom på besøk tirsdag ettermiddag.

Det var det nederlandske sjøforsvaret som la ut bildene av hendelsen onsdag.

Sjøforsvaret har ytterligere ett fartøy i Østersjøen nå. Minerydderfartøyet KNM Hinnøy deltar for tiden i NATOs stående minerydderstyrke i Østersjøen.

