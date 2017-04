NATO-sjef Stoltenberg starter våpen-spleiselag

WASHINGTON (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg har invitert de 28 medlemslandene til et av tidenes største militære spleiselag for å forbedre NATOs kapasitet i en usikker verden.

Stoltenberg sier til VG i Washington at NATO nå er midt oppe i en stor planleggingsprosess hvor NATOs fremtidige behov skal kartlegges, og regningen for dette fordeles mellom ulike NATO-land.

– Vi identifiserer kapasiteter som vi trenger. Det kan være artilleri, ubåter, og droner. NATO har også behov for strategisk løftekapasitet med transportfly som kan ta ekstra tunge løft, og vi trenger luft-til-luft tankfly for våre kampfly, sier Stoltenberg.

Onsdag ga han USAs president Donald Trump en grundig gjennomgang av hvilke planer NATO har i nær fremtid.

Les mer om møtet med Trump: Forholdet til Russland er «all time low»

Tre C-er



Trump og Stoltenberg snakket også om hvordan NATO jobber med en bedre byrdefordeling mellom medlemslandene, slik Trump har krevd gjentatte ganger.

– Vi kaller det cash, contributions og capabilities. Jeg får ikke til tre ord på C på norsk, men det handler om penger til landenes egne forsvar, om styrkebidrag til NATOs operasjoner, og om direkte bidrag til NATOs felles behov, sier generalsekretæren.

Les også: Dataangrep kan utløse artikkel fem

Land må gå sammen



Noen bestillinger vil gå direkte til enkeltland som sier seg villig til å investere i militære kapasiteter som NATO trenger.

– Vi snakker med enkeltland og avtaler anskaffelser, sier Stoltenberg.

– Men så er det noen anskaffelser som mindre land har mye å tjene på å gå sammen med andre land om. Et slikt prosjekt som omfatter flere land, er et prosjekt for å utvikle presisjonsstyrt ammunisjon, sier generalsekretæren.

Frithjof Jacobsens kommentar fra Washington: Jens møtte makten, i to omganger.

Handler sammen



Når den norske regjeringen kjøper ubåter sammen med Tyskland, og investerer i P8 Poseidon overvåkningsfly, samme type som Storbritannia anskaffer samtidig, så er det et resultat av langt tettere koordinering mellom NATOs medlemsland enn tidligere.

Sammen med en rekke andre NATO-land er Norge også deleier i tre enorme C17 transportfly som er stasjonert i Ungarn.

Kjøper droner og cybertjenester



Før påske avslørte den amerikanske avisen Wall Street Journal at NATO skal bruke tre milliarder dollar – 27 milliarder kroner – på å kjøpe satellitt-kapasitet og å utvikle cyberforsvaret, men også for å få full nytte av de store dronene som NATO skal ta i bruk sent i 2017 eller tidlig i 2018.

(artikkelen fortsetter under bildet)

NYE DRONER: NATO kjøpte fem droner av denne typen, Global Hawk. ubemannede overvåkningsfly som skal øke NATOs overvåkning og situasjonsforståelse. Foto: Ben Stansall , AFP

Stoltenberg sier at drone-programmet er en del av denne kapasitetsbyggingen som skjer i NATOs regi:

– Dette er store droner som skal gi oss bedre etterretning og situasjonsforståelse, sier Stoltenberg.

De fem Night Hawk dronene som NATO har i bestilling, skal skal stasjoneres i Signonella i Italia. Ifølge avisen vil dronene kreve en enorm satellitt-levert datakapasitet for å kunne utnytte sitt potensiale fullt ut.

Inn i to-prosentmålet



Planen for et enda tettere samarbeid om våpensystemer og kapasiteter inn til NATO fra medlemslandene, har også røtter tilbake til NATO-toppmøtet i 2014, der landene ble enige om å nå to-prosentmålet innen ti år.

Stoltenberg sier at utplasseringen av kampavdelinger i de tre baltiske landene og Polen, NATOs såkalte snubletråd, også krever at medlemslandene stiller opp med felles styrker slik de tidligere har gjort blant annet i Afghanistan og Kosovo.

USA, Tyskland, Storbritannia og Canada skal lede hver sin kampgruppe i de fire landene.



Farlig verden



Etter møtet med Donald Trump, begrunnet Stoltenberg hvorfor han forstår at den amerikanske presidenten bruker uttrykk som «messy» og «nasty» om all usikkerhet i verden akkurat nå:

– Vi lever i en farlig verden med økte speninger, sa Stoltenberg.

– Men vi må ikke snakke opp faren, vi ser ingen umiddelbar fare for at det kan komme noe angrep mot noe medlemsland. Vi skal beskrive de usikkerhetene vi står overfor på en sannferdig måte, uten å dramatisere eller snakke opp spenningene. Det beste er å være fast og forutsigbar, men hele tiden arbeide med å forbedre forholdet til Russland, la generalsekretæren til.

Les også: USA slapp sin kraftigste bombe over Afghanistan