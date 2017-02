NATO-landene uten USA brukte 10 milliarder dollar mer på forsvar

BRÜSSEL (VG) På ett år økte NATO-landene, uten USA, sine forsvarsbudsjetter med 3,6 prosent.

Det forteller en fornøyd Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Brüssel.

NATO-sjefen sammenlignet økningen med det norske forsvarsbudsjettet, og sa at økningen fra 2015 til 2016 er større enn det Norge bruker på sitt forsvar årlig.

Skal møte Lavrov

Stoltenberg bekrefter også at han skal møte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i München kommende helg. De to hadde samtaler på sikkerhetskonferansen både i München i fjor og året før.

– Vi arbeider kontinuerlig med hvordan vi kan øke åpenheten i forholdet mellom Russland og NATO, og det vil bli tema også på dette møtet, sier Stoltenberg.

På spørsmål om viktigheten av at NATO-landene når to prosent-målet, trekker Stoltenberg inn sine to telefonsamtaler med USAs president Donald Trump.

– Begge gangene jeg har snakket med Trump, har han tydelig bekreftet sin fulle støtte til NATO, men samtidig har han i begge samtalene understreket viktigheten av rettferdig ansvarsfordeling. Han sier det er viktig at de som i dag bruker mindre enn to prosent, øker innsatsen. Der er jeg enig med ham, sier Stoltenberg.

Trumps team til Europa

Denne uken møter USAs forsvarsminister James Mattis for første gang alle sine kolleger i NATO til møte. I etterkant av forsvarsministermøtene skal det holdes et møte i den store Anti-ISIL-koalisjonen. Like etterpå drar Mattis videre til den årlige sikkerhetskonferansen i München, der ha får følge av USAs visepresident Mike Pence, utenriksminister Rex Tillerson og en rekke andre høytstående amerikanske politikere.

I München treffer de altså Stoltenberg, i tillegg til vår egen statsminister Erna Solberg, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, blant andre.

