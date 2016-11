Jens Stoltenberg advarer USA mot sololøp

Et amerikansk eller europeisk sololøp i sikkerhetspolitikken ikke er et alternativ, mener NATO-leder Jens Stoltenberg. Han advarer mot splittelse i samarbeidet.

– Vi står ovenfor den største trusselen mot vår sikkerhet i en generasjon. Dette er ikke tidspunktet for å stille spørsmål ved verdien i vennskapet mellom Europa og USA.

Slik åpner NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg en kronikk i den britiske avisen The Guardian. Uten å nevne USAs kommende president Donald Trump direkte, advarer han USA mot å distansere seg fra Europa.



Bakgrunn: Trump truer NATO

Minner om Afghanistan



Trump skapte bekymring da han i valgkampen antydet at det ikke var sikkert USA ville hjelpe en NATO-alliert som ikke hadde betalt sin andel. Det sådde tvil om det kollektive forsvaret, som er kjernen i alliansen.

Forsker om Trumps NATO-utspill: – Øker faren for krig i Europa

Som svar på dette, påpeker Stoltenberg at den eneste gangen NATO-traktatens artikkel 5 – som sier at et angrep på ett medlem er et angrep på alle – er brukt, var etter terrorangrepene i USA 11. september 2001.

– Dette var mer enn et symbol. NATO tok styringen i operasjonen i Afghanistan. Hundretusener av europeiske soldater har tjenestegjort i landet siden. Mer enn 1000 soldater har betalt den ultimate pris i en operasjon som var en direkte respons på et angrep mot USA, skriver han.

Les mer: Trump tar NATO inn i varmen igjen for å nedkjempe IS

Etterlyser sterkt lederskap

– De siste årene har vi sett en kraftig forverring av vår sikkerhet, med et mer aggressivt Russland og uro i Nord-Afrika og Midtøsten. NATO-allierte har respondert sammen, skriver Stoltenberg, som etterlyser et sterkt amerikansk lederskap.

Generalsekretæren i NATO vedgår samtidig at europeiske ledere må øke det økonomiske bidraget til alliansen, et krav Trump stilte i sin valgkamp. USA står i dag for 70 prosent av NATOs utgifter.

– Det er så lett å ta den friheten, sikkerheten og veksten vi nyter godt av for gitt. I disse vanskelige tidene trenger vi sterkt amerikansk lederskap og et Europa som tar sin del av byrden. Men først og fremst må vi anerkjenne verdien av et partnerskap mellom Europa og Amerika, skriver Stoltenberg.

Eksperter: Flere av Trumps politiske forslag er ikke gjennomførbare

(VG/NTB)