Erna foran NATO-møtet: Åpner for å bli lenger i Afghanistan

RAMSUND (VG) Foran NATOs toppmøte på torsdag varsler statsminister Erna Solberg (H) at det vil være norske soldater i Afghanistan «lenger enn vi egentlig hadde ønsket».

Etter et par heftige og actionfylte timer med norske marinejegere til lands og til vanns i Ramsund før helgen, sier Erna Solberg at det har vært høyere internasjonal aktivitet for Forsvaret enn det regjeringen hadde planlagt i år.



Lengre opphold



– Vi hadde et håp om å forlate Afghanistan, men nå får vi kanskje et lengre opphold der enn det vi hadde tenkt. For NATOs del snakkes det om 2-3000 flere soldater totalt, sier hun til VG.

Marinejegerkommandoen er blant avdelingene i Forsvaret med mest erfaring fra Afghanistan.

Det nåværende norske bidraget til landet – for en stor del spesialsoldater som lærer opp og kjemper side om side med afghanske styrker – har et mandat som løper ut 2017.

Stoltenberg presser på





Norge er under press fra NATO om å sende en større kontingent med norske soldater, og ikke bare forlenge oppdraget i tid. Dette var tema da Erna Solberg møtte Jens Stoltenberg i Brussel for et par uker siden.

Stoltenberg har sagt at alle NATOs medlemsland må delta slik at NATOs styrker i Afghanistan blir «noen tusen» flere enn i dag.

– Det handler ikke om å endre det fundamentale oppdaget. NATO hadde store kampstyrker i Afghanistan i mange år, nå assisterer vi afghanerne med å ivareta sin egen sikkerhet. Vi ser på om vi kan tilby dem mer hjelp til utdanning av offiserer, trening av spesialstyrker, og om luftforsvar, sa Stoltenberg da han møtte statsminister Theresa May i London tidligere i mai.

Debatten kommer på toppmøtet torsdag, når USAs president Donald Trump for første gang møter sine allierte i NATO, men den konkrete avgjørelsen om NATOs styrkeoppbygging i Afghanistan er ventet i juni.

Må yte mer til NATO



Men samtidig forventer NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg at alle de allierte landene bidrar mer til internasjonal tjeneste for NATO. Det besvarer Erna Solberg slik:

– Vi må fortsatt ha relevante styrker som kan delta i internasjonale operasjoner, slår hun fast.

Om kort tid reiser en kompanistridsgruppe fra Telemark bataljon til Litauen for å slutte seg til NATOs «snubletråd» mot Russland, som er blitt en sterkere militærmakt.

Må ha merverdi

Ut over dette kan det komme anmodninger om å delta med ytterligere kapasitetsbygging i Irak, og i kampen mot IS i nabolandet Syria.

– Vi er åpen for at relevante kapasiteter skal kunne brukes i NATO. Men vi må alltid forsikre oss om at NATO-engasjementer har en merverdi i forhold til hva vi ønsker å oppnå, og ikke bare en symbolsk politisk verdi, sier Solberg.

Tre timers toppmøte



BESØK: Statsminister Erna Solberg var i NATOs hovedkvarter og møtte generalsektretær Jens Stoltenberg 5.mai. Foto: Johan Falnes , NTB scanpix

NATO-møtet i Brussel på torsdag – som Jens Stoltenberg gjentatte ganger har presisert ikke er et formelt toppmøte – innledes med en åpningsseremoni av det nye NATO-hovedkvarteret som ennå ikke er ferdig.

Deretter byr Stoltenberg statslederne på en arbeidsmiddag som er tenkt å vare i tre timer.

Det blir neppe et møte for de store beslutninger, men i forventning om at USAs nye president Donald Trump enda en gang skal forsikre at han er en troende NATO-alliert.

Ifølge Stoltenberg har middagsmøtet to punkter på agendaen: Byrdefordeling og transatlantisk samarbeid, og kampen mot terror.

Har med Forsvarets langtidsplan



Erna Solberg sier til VG at hun vil presentere Forsvarets langtidsplan for de andre statslederne og regjeringssjefene. Selv om Trump har krevd at landene lander på to-prosentmålet i 2024, og de fleste norske parti-landsmøtene har vedtatt det, har ikke statsministeren noe mer å melde i retning det målet nå:

–Stortinget har vedtatt en god langtidsplan som styrker Forsvaret på viktige områder, og som investerer ut over våre forpliktelser, sier hun.

–Men det oppfyller ikke to prosent-målet i 2024?

–Vi starter noen tunge investeringer, blant annet Kystvakten, allerede neste år. Så skal vi gjøre ferdig studien om Hæren. Selv om mye penger er lagt inn til Hæren i planen, så skal vi se hvordan de skal fordeles. Internasjonale operasjoner påvirker også hvor mye vi bruker. Hva som kommer i neste langtidsplan om fire år, er for tidlig å si nå, sier statsministeren.

