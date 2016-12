Avblåser Trumps NATO-trusler

BRUSSEL (VG) På sitt siste NATO-møte er USAs utenriksminister John Kerry overbevist om at Donald Trump vil oppfylle sine forpliktelser mot NATO.

– Jeg er overbevist om at den nye administrasjonen i USA vil følge opp NATOs felles forsvar, i alle fall til det motsatte er bevist, sa Kerry på en pressekonferanse i NATO-hovedkvarteret i Brussel tirsdag kveld.

– Det er bortkastet tid å spekulere mer i dette, selv om jeg forstår engstelsen. Fornuften vil seire, sa den amerikanske utenriksministeren.

Sådde tvil



Men uttalelsene i valgkampen fra Donald Trump om at NATO-land som ikke betalte for sine forsvarsforpliktelser, ikke kunne regne med NATOs bistand om de ble angrepet, henger fortsatt ved den nyvalgte amerikanske presidenten.

Nå er imidlertid John Kerry overbevist om at de som overtar ledelsen i USA 20. januar vil videreføre NATO-samarbeidet. Kerry var til stede da president Barack Obama inviterte Trump til Det hvite hus uken etter valget.

Førsteklasses soldat



Den avtroppende amerikanske utenriksministeren trakk fram den nye forsvarsministeren James Mattis som «en førsteklasses soldat» med grunnleggende kunnskap om NATO og artikkel 5-bestemmelsen om kollektivt forsvar, en for alle og alle for en.

Hvem som blir Trump-administrasjonens utenriksminister etter Kerry, er ikke klart, men Kerry sa at listen av kandidater blir stadig lengre.

Må bruke mer på forsvar



Også Trumps krav om at NATO-landene må betale mer for kollektivt forsvar, får Kerrys fulle støtte:

– Der er jeg helt enig med ham. Jeg er glad for at mange land øker pengebruken på forsvar. Fem land når nå målet på to prosent. Men 24 land har stanset kuttene i forsvar, Så vi er glad for at dette nå blir korrigert. Men vi trenger at alle når målet, sa Kerry.

Norge er et av landene som ligger etter, og den nye langtidsplanen for Forsvaret rekker heller ikke opp til to prosent-målet innen 2024.

Ingen straff



– Men ingen vil bli straffet for ikke å ha nådd målet. Artikkel fem-forpliktelsen går langt ut over det. Det er NATOs grunnleggende prinsipp, sa Kerry på sitt siste NATO-møte som utenriksminister.

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at han er absolutt overbevist om at USA bil stå ved sine forpliktelser, også etter at Donald Trump har flyttet inn i Det hvite hus. Stoltenberg viser til telefonsamtalen han hadde med Trump etter valget i november.

Følger opp klimaavtalen



John Kerry tror også at Donald Trump vil følge opp klimaavtalen fra Paris, når han får forelagt fakta om havstigning, ekstremvær og de voldsomme temperaturøkningene i Arktis:

– Jeg håper at fakta, vitenskap og sunn fornuft vil avgjøre og legge grunnlaget for gode beslutninger, sier Kerry, som la til at det vil komme beslutninger som han og president Obama vil være dundrende uenig i – men at det er demokratiets pris.

Kerry tror heller ikke at Trump vil si opp atomavtalen med Iran, som han har kritisert i valgkampen.

