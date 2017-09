Suu Kyi om rohingya-volden: – Vi fordømmer alle brudd på menneskerettighetene

En sterkt presset Aung Suu Kyi uttaler seg for første gang om volden mot rohingya-muslimer.

Det er anslått at over 400.000 har flyktet over grensen til Bangladesh siden volden mot den forfulgte minoriteten blusset opp i delstaten Rakhine for tre uker siden. Men overgrepene har blitt møtt med taushet fra landets leder, som har fått kritikk fra flere hold.

Men nå tar den tidligere fredsprisvinneren altså bladet fra munnen. I en TV-sendt tale erkjenner hun at «antallet muslimer som flykter til Bangladesh er bekymringsfullt».

– Regjeringen i Myanmar har ingen intensjon om å fordele skyld eller fraskrive ansvar. Vi fordømmer alle menneskerettighetsbrudd og ulovlig vold. Vi er forpliktet til å gjenopprette fred, stabilitet og lovlydighet, sier hun.

Hun hevder videre at «de fleste rohingya-landsbyer ikke er rammet av volden», og at hun ikke frykter en internasjonal gransking av situasjonen.

– Vi ønsker å komme til bunns i masseflukten. Det er mange ulike anklager, sa Suu Kyi, som videre sier at myndighetene vil hjelpe alle flyktninger som ønsker å vende tilbake.

Militæret i Myanmar har blitt anklaget for omfattende overgrep, og satellittbilder fra de rohingya-bebodde områdene viser at hundrevis av landsbyer er brent ned.

Det at Aung Suu Kyi ikke har tatt stilling og vist noen form for støtte til den forfulgte folkegruppen, er blitt møtt med et vell av kritikk, også fra personer som i likhet med henne selv har mottatt Nobels fredspris.

FNs menneskerettighetssjef har kalt situasjonen for et skoleeksempel på etnisk rensing, noe hun selv tidligere har avvist.

