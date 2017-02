Slått, voldtatt, drept og brent: Dette må du vite om rohingyaene

Hjelpeorganisasjoner omtaler situasjonen i Myanmar som «etnisk rensing» og «forbrytelser mot menneskeheten». Dette er krisen verdenssamfunnet lukker øynene for.

Et sted mellom 800.000 og 1,3 millioner mennesker fra den muslimske rohingya-minoriteten holder til i delstaten Rakhine, sørvest i Myanmar. Rohingyaene i landet er offer for blant annet voldtekter, drap og bortføringer, slår en fersk FN-rapport fast.

Organisasjonen Human Rights Watch (HRW) sier tjenestemenn fra militæret og grensepolitiet i landet står bak et høyt antall voldtekter, gjengvoldtekter og andre seksuelle overgrep mot kvinner og barn fra folkegruppen, i forbindelse med antiterror-operasjoner i området de siste månedene.

«Den seksuelle volden ser ikke ut til å være tilfeldig eller opportunistisk i natur, men heller en del av et koordinert og systematisk angrep mot Rohingya-folket, delvis på grunn av deres etnisitet og religion», heter det i en uttalelse fra HRW, gjengitt av nyhetsbyrået AP denne uken.

I FN-rapporten konkluderes det med at overgrepene «svært sannsynlig» er av et slikt omfang og alvorlighetsgrad at de «kan betegnes som forbrytelser mot menneskeheten».

TORTURERT: Rohingya-flyktningen Din Mohammad viser frem skadene han pådro seg etter at han ifølge seg selv ble brent og torturert av myanmarske regjeringsstyrker. Foto: Munir Uz Zaman , AFP

OPPBLOMSTRING AV ANTIMUSLIMSKE HOLDNINGER

Hatet og konfliktene i Myanmar kom for alvor til overflaten etter maktskiftet i 2011, da landet gikk fra å være et militærregime til å ha en sivil regjering, skriver Reuters. Et sammenstøt mellom buddhister og muslimer det påfølgende året, der flere ble drept, har trolig også bidratt til en generell oppblomstring av antimuslimske holdninger i landet, ifølge Landinfo.

Rohingyaene blir heller ikke anerkjent som en etnisk minoritet i det buddhistiske landet. De fleste fratas ifølge Landinfo også sitt statsborgerskap, får begrenset adgang til utdanning og helsevesen, nektes arbeid i det offentlige og må søke om tillatelse for å inngå ekteskap.

I oktober i fjor ble en politipost i Rakhine-provinsen angrepet av en militant gruppe, som ifølge myndighetene tilhører minoritetsgruppen. Asia-forsker ved PRIO, Stein Tønnesson, sier til VG at angrepet skadet rohingyaenes sak – det gjorde vondt verre:

– Det skulle de aldri ha gjort. Det var den gnisten som skulle til for å få hæren til å reagere. Med ekstrem brutalitet!

VOLDTEKTER, DRAP OG «ETNISK RENSING»

Den spente situasjonen førte til at regjeringshæren rykket inn rohingya-landsbyer og jaktet på det de omtaler som terrorister, skriver NTB.



Helt siden uavhengigheten av britene i 1948 har rohingya-minoriteten vært utsatt for diskriminering og mange overgrep. Mange buddhister oppfatter dem som illegale muslimske innvandrere fra Bangladesh og nekter å kalle dem for «rohingyaer», forklarer Asia-forsker Tønnesson.

– Militæret dreper mennesker. De skyter dem, slakter barn, voldtar kvinner; de brenner og plyndrer hus, sa John McKissick ved FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) i et intervju med BBC i november.

Han la til at myndighetenes mål ser ut til å være en «etnisk rensing av den muslimske minoriteten i Myanmar».

FLYTTER FLYKTNINGER TIL SUMP-ØY

Myanmarske tjenestemenn har avvist anklagene om at militæret har stått bak overgrep. Sun Kyi har selv også beskyldt utenlandske medier for å spre falske nyheten om konflikten i delstaten.

Etter at myndighetene satt i gang operasjonen i Rakhine-provinsen i oktober i fjor, har over 65.000 rohingyaer blitt satt på flukt til Bangladesh fra Myanmar.

Myndighetene i Bangladesh har sagt de planlegger å flytte flyktningene til den avsidesliggende øya Thengar Char i Bengalbukta (se VGTV-video over).

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert den omstridte planen og sier øya fremstår som en sump, som blir oversvømt ved høyvann, ifølge NTB.

HVA SKJER MED AUNG SAN SUU KYI?

FORFULGT: En rohingya-kvinne holder barnet sitt i en flyktningleir i Bangladesh i desember. Foto: A.m. Ahad , AP

Landets leder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi har blitt kritisert av internasjonale aktører for å regelrett ignorere det som skjer. Asia-forsker Tønnesson hevder imidlertid at Suu Kyi risikerer å sette hele sin politiske karriere på spill dersom hun støtter rohingyaene.

– Hun kan risikere å miste støtte fra landets buddhister, som stemte på henne i november 2015. En opposisjon vil reise seg imot henne, sier Tønnesen til VG, og understreker at det fortsatt er hæren i landet som sitter med den reelle makten over alt som har med nasjonal sikkerhet å gjøre.

23 tidligere vinnere av Nobels fredspris har også kritisert statsministeren for ikke å gripe inn, ifølge NTB.

– Det som er nedslående er at situasjonen ikke har forbedret seg for dem etter det siste demokratiske valget, og at regjeringen til Aung San Suu Kyi fornekter det som skjer, sier politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Kador Folkvord, til VG.

SUMP-ØY: FN sier Myanmar bevisst jager Rohingya-folket over grensen til Bangladesh. Her patruljer bangladeshiske tjenestemenn fra kystvakten farvannet utenfor Thengar Charan, øya der myndighetene ønsker å plassere flyktninger. Foto: Mohammad Ponir Hossain , Reuters

VERDENSSAMFUNNET MÅ HANDLE

Myndighetene i Myanmar nekter journalister og hjelpearbeidere adgang til delstaten Rakhine, angivelig i påvente av at antiterror-operasjonene i landet fullføres.

Flere buddhister har også arrangert demonstrasjoner utenfor en havn i byen Yangon, der nødhjelp fra et malaysisk skip nylig ankom. Myndighetene i Myanmar nektet opprinnelig skipet å legge til kai i rohingya-provinsen – og ba dem reise videre til Yangon, der forsyningene angivelig skal fraktes videre av militæret.

Nå ber flere hjelpeorganisasjoner om at verdenssamfunnet må våkne og gjøre noe med situasjonen. Pave Frans er en av dem som har bedt om at grusomhetene i Myanmar må ta slutt. I en uttalelse sa han at rohingyaene «blir torturert og drept, kun fordi de følger sine tradisjoner og muslimske tro».

Det amerikanske utenriksdepartementet sier de er «dypt bekymret» over funnene i ukens FN-rapport og legger til at myndighetene i Myanmar må undersøke påstandene, men USA vil ikke anbefale en internasjonal etterforskning, skriver AP.

Frankrikes utenriksdepartement går hardere til verks og omtaler situasjonen i Myanmar som «uaktseptabel». De lover at rapporten vil bli undersøkt videre av FNs menneskerettighetsråd.